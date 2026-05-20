לקראת הבחירות המתקרבות, בליכוד בוחנים אפשרות להעניק שריון ברשימה לכנסת הבאה לארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע באורח אנוש במהלך הלחימה ברצועת עזה. עם זאת, לפי גורמים המעורים בנושא, שפיץ נוטה בשלב זה שלא לקבל את ההצעה.
על פי הדיווח היום (רביעי) ב'וואלה', בליכוד החלו לבחון בתקופה האחרונה אפשרות לשלב את שפיץ ברשימת המפלגה לכנסת הבאה במסגרת שריון ייעודי.
עם זאת, "גורמים המעורים בפרטים" שצוטטו בדיווח ציינו כי זו אינה ההצעה היחידה שקיבל, וכי גם מפלגות נוספות פנו אליו בתקופה האחרונה בניסיון לצרפו לשורותיהן.
שפיץ שירת כלוחם בחטיבת חטיבת גבעתי ונפצע באורח אנוש במהלך הלחימה בשכונת זייתון ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל", לאחר שמבנה ממולכד שבו שהה התפוצץ. כתוצאה מהפציעה איבד את שתי רגליו ואת אחת מידיו, והיה מורדם ומונשם במשך שבועות ארוכים.
מאז, הפך שפיץ לאחד מסמלי השיקום והחוסן של פצועי המלחמה בישראל, כשהוא משתף באופן פומבי במסע ההתמודדות האישי שלו ומעביר מסרים של אחדות, אמונה והתמדה.
בנוסף, השנה נבחר להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות 2026, כהוקרה על ההשראה והחיזוק שהעניק לציבור הישראלי מאז פציעתו.
