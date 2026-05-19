ליברמן הציג שתי מטרות לבחירות הקרובות - הגיוס הוא לא אחד מהם

אביגדור ליברמן ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הציג הבוקר (שלישי) את יעדיו המרכזיים לקראת הבחירות הקרובות, תוך שהוא מכריז בפומבי על שאיפתו לעמוד בראש הממשלה הבאה.

"בבחירות הקרובות יש לי שתי מטרות בסדר הזה", מסר ליברמן בהצהרה חד-משמעית, "אחת - להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. שתיים - להיות ראש הממשלה". בריאיון שהעניק הבוקר לספי עובדיה ויניר קוזין בגל"צ, התייחס ליברמן לאפשרות של איחוד עם מפלגתו של גדי איזנקוט, ואמר: "כרגע יש פערים מהותיים בתפיסה שלי ושלו שצריך ללבן לפני שעושים איחוד - אנחנו לא מוכנים לוותר מילימטר על חוק גיוס מלא". בהמשך, הבהיר ליברמן: "אני רוצה להיות ראש ממשלה. ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה".

הסלוגן החדש ( צילום: ישראל ביתנו )

"הליכוד של פעם זה ישראל ביתנו"

בשבועות האחרונים חיזקה המפלגה את שורותיה בהצטרפויות של מועמדים חדשים. שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי.

שרעבי, שהיה בין הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים, הסביר את הצטרפותו: "גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

במקביל, פרסמה דוברות המפלגה את הסלוגן החדש: "חייבים להכריע - ליברמן", המשקף את המסר שמנסה יו"ר המפלגה להעביר - כי מפלגתו מייצגת את הערכים הלאומיים והממלכתיים שאפיינו את הליכוד בעבר.