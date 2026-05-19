כיכר השבת
תחילתה של ידידות

לרגל חגיגות העצמאות: המשלחת הישראלית העניקה לנשיא סומלילנד מנורה יהודית 

סומלילנד ציינה את יום עצמאותה ה-35 במצעד צבאי רב-רושם ובהתרגשות על רקע הפיכתה של ישראל למדינה הראשונה המכירה בריבונותה | בשיאו של היום ההיסטורי, קיבל נשיא המדינה מחווה סמלית מרגשת: מנורה יהודית מסורתית שהוענקה לו על ידי המשלחת הישראלית (חדשות בעולם)

מנורה יהודית : המשלחת הישראלית ונשיא סומלינד (צילום: מסך)

אלפי תושבים התכנסו בבירה הרגייסה כדי לצפות במצעד צבאי רחב היקף, שכלל תרגילים מתואמים והצגת מוכנות מבצעית של זרועות הביטחון השונות.

האירוע השנה נשא אופי מיוחד, שכן זהו יום העצמאות הראשון מאז שהכריזה ישראל על הכרתה ב, המדינה הראשונה לעשות זאת מאז ההיפרדות מסומליה ב-1991. לצד המצעדים, נערכו בבירה ריקודים מסורתיים שביטאו את השמחה הלאומית והתקווה להמשך ההכרה הבינלאומית.

במהלך הטקסים, נחשף כי נשיא סומלילנד קיבל מנורה יהודית מסורתית מידי חברי המשלחת הישראלית שהגיעו לכבוד האירוע. הנשיא שיתף כי קיים שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, , שבירך אותו ואת עמו לרגל יום העצמאות.

מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד
מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד | צילום: צילום: רשתות חברתיות

ההתקרבות המדינית קיבלה ביטוי מעשי כאשר שגריר סומלילנד הראשון בישראל, ד"ר מוחמד האג'י, הגיש את כתב ההאמנה שלו לנשיא המדינה יצחק הרצוג בירושלים.

השגריר הצהיר כי נשיא סומלילנד צפוי להגיע בקרוב לביקור רשמי בישראל, והדגיש כי מדובר בשותפות אסטרטגית שתקיף תחומים רבים כגון ביטחון, אנרגיה, מדע וחקלאות. לדבריו, תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה חלוצה בהכרתם, הן ב-1960 והן כעת.

בנימין נתניהויום העצמאותמנורהסומלילנדנשיא סומלילנד
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר