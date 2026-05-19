מנורה יהודית : המשלחת הישראלית ונשיא סומלינד

אלפי תושבים התכנסו בבירה הרגייסה כדי לצפות במצעד צבאי רחב היקף, שכלל תרגילים מתואמים והצגת מוכנות מבצעית של זרועות הביטחון השונות.

האירוע השנה נשא אופי מיוחד, שכן זהו יום העצמאות הראשון מאז שהכריזה ישראל על הכרתה בסומלילנד, המדינה הראשונה לעשות זאת מאז ההיפרדות מסומליה ב-1991. לצד המצעדים, נערכו בבירה ריקודים מסורתיים שביטאו את השמחה הלאומית והתקווה להמשך ההכרה הבינלאומית. במהלך הטקסים, נחשף כי נשיא סומלילנד קיבל מנורה יהודית מסורתית מידי חברי המשלחת הישראלית שהגיעו לכבוד האירוע. הנשיא שיתף כי קיים שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שבירך אותו ואת עמו לרגל יום העצמאות.

ההתקרבות המדינית קיבלה ביטוי מעשי כאשר שגריר סומלילנד הראשון בישראל, ד"ר מוחמד האג'י, הגיש את כתב ההאמנה שלו לנשיא המדינה יצחק הרצוג בירושלים.

השגריר הצהיר כי נשיא סומלילנד צפוי להגיע בקרוב לביקור רשמי בישראל, והדגיש כי מדובר בשותפות אסטרטגית שתקיף תחומים רבים כגון ביטחון, אנרגיה, מדע וחקלאות. לדבריו, תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה חלוצה בהכרתם, הן ב-1960 והן כעת.