השר מגיב לדיווחים על צו מעצר נגדו: "צר לי לאכזב"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הערב (שני) תגובה נחרצת לדיווחים על בקשת מעצר שהגיש בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ועל דיונים פנימיים בבית הדין בנוגע לצווי מעצר אפשריים נגד בכירים נוספים, ביניהם הוא עצמו.

"אני לא מפחד ולא נרתע", כתב בן גביר ברשת החברתית X. "שום צו בהאג לא ירתיע אותי מלהמשיך להוביל מדיניות תקיפה נגד מחבלים, נגד הטרור ונגד אויבי ישראל מבית ומחוץ".

השר המשיך והבהיר את עמדתו: "בזמן שבהאג מגינים על מחבלים ומנסים לכבול את ידיה של ישראל - אני אמשיך לתת גיבוי מלא ללוחמי ישראל ולפעול בנחישות למען ביטחון אזרחי ישראל".

בן גביר סיים את דבריו במסר ברור: "מול הטרור לא מורידים את הראש - אלא מורידים את המחבלים על הברכיים. צר לי לאכזב את אותם 'שוחרי צדק' - אני לא אתנצל, לא אמצמץ ולא אעצור".