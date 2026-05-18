כיכר השבת
"לא אתנצל"

השר מגיב לדיווחים על צו מעצר נגדו: "צר לי לאכזב"

השר לביטחון לאומי מגיב לדיווחים על בקשת מעצר נגד סמוטריץ' ודיונים על צווים נוספים, בין השאר נגדו  | "מול הטרור לא מורידים את הראש - אלא מורידים את המחבלים על הברכיים" (בארץ)

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר

השר לביטחון לאומי פרסם הערב (שני) תגובה נחרצת לדיווחים על בקשת מעצר שהגיש בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד שר האוצר , ועל דיונים פנימיים בבית הדין בנוגע לצווי מעצר אפשריים נגד בכירים נוספים, ביניהם הוא עצמו.

"אני לא מפחד ולא נרתע", כתב בן גביר ברשת החברתית X. "שום צו בהאג לא ירתיע אותי מלהמשיך להוביל מדיניות תקיפה נגד מחבלים, נגד הטרור ונגד אויבי ישראל מבית ומחוץ".

השר המשיך והבהיר את עמדתו: "בזמן שבהאג מגינים על מחבלים ומנסים לכבול את ידיה של ישראל - אני אמשיך לתת גיבוי מלא ללוחמי ישראל ולפעול בנחישות למען ביטחון אזרחי ישראל".

בן גביר סיים את דבריו במסר ברור: "מול הטרור לא מורידים את הראש - אלא מורידים את המחבלים על הברכיים. צר לי לאכזב את אותם 'שוחרי צדק' - אני לא אתנצל, לא אמצמץ ולא אעצור".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

הרקע: בקשת מעצר נגד סמוטריץ'

התגובה מגיעה בעקבות דיווח באתר Middle East Eye, לפיו משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בחודש שעבר בקשה סודית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בגין חשד לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

על פי הדיווח, האישומים כוללים העברה כפויה של אוכלוסייה, רדיפה ואפרטהייד. עוד נטען כי בשבוע שעבר נערך דיון פנימי בבית הדין לבחינת אפשרות להגיש צווי מעצר נוספים, בהם נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הבטחון ישראל כץ.

בנימין נתניהו, איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', בית הדין הבינלאומי בהאג, צו מעצר

