כיכר השבת
תבוסתנות מסוכנת?

איראן מגיבה אחרי הודעת טראמפ: "מוכנים למכות קשות נגדו"

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מגיבה לביטול התקיפה המתוכננת | "טראמפ כשל במלחמה נגד איראן ומנסה להשיג ויתורים בלחץ" (בעולם)

ביקור טראמפ בסין

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים הגיבה בחריפות להודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ביטול התקיפה הצבאית שתוכננה ב למחר. על פי הסוכנות הממשלתית, " שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו".

כזכור, טראמפ חשף מוקדם יותר כי תכנן לתקוף מחר באיראן בצל המשבר במשא ומתן הגרעיני, אך דחה את התוכניות לבקשת מדינות המפרץ - קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. הנשיא האמריקני הבהיר כי "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי למזכיר המלחמה ולצבא ארצות הברית שלא לבצע את המתקפה המתוכננת".

אולם בטהרן בחרו לפרש את הדברים אחרת. בתגובה חריפה, טענה סוכנות תסנים כי "טראמפ, לאחר כישלון במלחמה נגד איראן, מקווה להשיג ויתורים באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים. הוא אפילו מנסה, אם יוכל, לנקוט פעולה נגד איראן".

הסוכנות האיראנית המשיכה והאשימה: "טראמפ מצד אחד חושב שבלחץ ואיום הוא יכול להשיג ויתורים ואין לו ברירה אחרת - אך האיומים שלו פועלים נגדו ומגבירים את הלחץ על ארה"ב. איראן מוכנה למכות קשות יותר נגדו ונגד בעלות בריתו, במיוחד המשטר הציוני".

התגובה האיראנית מגיעה על רקע אזהרה חריפה שטראמפ שיגר מוקדם יותר לעבר המשטר בטהרן, כשהבהיר כי אינו פתוח לעשיית ויתורים כלשהם במסגרת המגעים להסכם שלום. בשיחה עם עיתון 'הניו יורק פוסט', השתמש הנשיא האמריקני בניסוח מעורפל ומאיים, כשאמר כי האיראנים מבינים היטב "מה עומד לקרות בקרוב".

