כיכר השבת
חג מתן תורה

הסכם "יששכר וזבולון" מפתיע: איש התקשורת אייל ברקוביץ' לקח על עצמו אברך

במפגש אקראי בחדר המערכת נרשם רגע של אחדות מפתיעה בין שני אנשי התקשורת המזוהים עם קטבים מנוגדים בציבוריות הישראלית: ינון מגל ואייל ברקוביץ' שזה האחרון לקח על עצמו לממן אברך (חדשות בארץ)

לקראת חג השבועות נרשם רגע יוצא דופן: שני מגישי הרדיו המזוהים עם קטבים מנוגדים, ינון מגל ואייל ברקוביץ', נפגשו לשיחה מזדמנת בחדרי ההפקה של רדוי 103 שהפכה במהירות להסכם שותפות מפתיע.

במהלך המפגש, פנה מגל לברקוביץ' והציג לו את המיזם המסורתי שלו: "אני כל שנה עוסק בפרויקט שקוראים לו 'מתחברים לתורה – יששכר וזבולון'". מגל הסביר כי מדובר במודל שבו אדם אחד לומד תורה והשני מממן אותו, והם חולקים בזכויות הרוחניות על הלימוד.

מגל הדגיש כי השנה הפרויקט, שפועל תחת הכותרת "ישראל מתחברת", קיבל תפנית מיוחדת: "השנה אני מתמקד בעיקר באברכים שעושים צבא ועשו מאות ימי מילואים. אנשים שנתנו מאות ימי מילואים ועדיין יושבים ולומדים תורה". הוא פנה לברקוביץ' בשאלה ישירה: "למה שלא תצטרף גם?"

ברקוביץ', שנודע לא פעם בביקורתו החריפה על סוגיית אי-הגיוס, לא היסס והשיב מיד: "אני, כל מי שעושה צבא ומשתתף בנטל – מוכן לעשות בשבילו הכל".

מגל סיכם את המפגש בהתרגשות וציין כי מדובר בחיבור מקסים: "גם ברקוביץ' תורם לאברך! איזה כיף, היה חשוב לו שזה יהיה אברך שעושה מילואים וכך יהיה!".

חרדיםגיוס חרדיםחג השבועותינון מגלרדיו 103אייל ברקוביץ'הסכם יששכר וזבולון

בדיוק ככה תשניאו את הדת על החילונים, התורה נועדה כדי לקיים אותה, לא כדי שיהיה סגולה כלשהי למי שמפרנס אברך.
פלוני
1
אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה למי שסנגורו הוא קטגורו... לקחת כסף משונא ישראל סבא? שומר נפשו ירחק.
בני ברקי

