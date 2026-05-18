לקראת חג השבועות נרשם רגע יוצא דופן: שני מגישי הרדיו המזוהים עם קטבים מנוגדים, ינון מגל ואייל ברקוביץ', נפגשו לשיחה מזדמנת בחדרי ההפקה של רדוי 103 שהפכה במהירות להסכם שותפות מפתיע.

במהלך המפגש, פנה מגל לברקוביץ' והציג לו את המיזם המסורתי שלו: "אני כל שנה עוסק בפרויקט שקוראים לו 'מתחברים לתורה – יששכר וזבולון'". מגל הסביר כי מדובר במודל שבו אדם אחד לומד תורה והשני מממן אותו, והם חולקים בזכויות הרוחניות על הלימוד.

מגל הדגיש כי השנה הפרויקט, שפועל תחת הכותרת "ישראל מתחברת", קיבל תפנית מיוחדת: "השנה אני מתמקד בעיקר באברכים שעושים צבא ועשו מאות ימי מילואים. אנשים שנתנו מאות ימי מילואים ועדיין יושבים ולומדים תורה". הוא פנה לברקוביץ' בשאלה ישירה: "למה שלא תצטרף גם?"

ברקוביץ', שנודע לא פעם בביקורתו החריפה על סוגיית אי-הגיוס, לא היסס והשיב מיד: "אני, כל מי שעושה צבא ומשתתף בנטל – מוכן לעשות בשבילו הכל".

מגל סיכם את המפגש בהתרגשות וציין כי מדובר בחיבור מקסים: "גם ברקוביץ' תורם לאברך! איזה כיף, היה חשוב לו שזה יהיה אברך שעושה מילואים וכך יהיה!".