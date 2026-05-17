שכר שיחה נאה: השר לשיתוף פעולה אזורי והשר במשרד המשפטים דוד אמסלם יצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד רודפי החרדים, והגן על לומדי התורה אותם כינה ה"יהלום שבכתר". את הדברים אמר בריאיון שקיים בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת.

לפי הציטוט בחדשות 12, השר אמסלם אמר: "אני אומר באופן חד משמעי: בלי תורה אין עם ישראל, מי שלומד תורה הוא היהלום שבכתר. אני רואה אותו כלא פחות תורם מחייל שנלחם בעזה. ולכן כל מי שלומד תורה צריך ללמוד תורה על מלא".

לדבריו, "יש מי שקשה להם ללמוד תורה וגוזרים על עצמם חיי עוני ומרדות. כל מי שיכול ללמוד - שילמד, והוא צריך להיות הכתר בעיניי". עוד האשים אמסלם: "יש אנטישמיות לשמה ושקר עצום בסיפור של החרדים".

בהמשך בדבריו תקף השר את התנהלות צה"ל ואמר: "הצבא נגרר אחרי הרעל של השמאל. בצה"ל יש עודפים עצומים, והם לא מסוגלים לגייס אותם. אם כל החרדים יתגייסו, השמאל יצא להפגנות בקפלן".

בשמאל לא אהבו את דבריו של אמסלם ותקפו בחריפות. ח"כ נעמה לזימי כתבה: "שר הג'ובים והבריון של הכנסת, שובר שיא נוסף של ניתוק ובושה. אתה מבזה את כבוד הלוחמים, הנופלים, המשפחות וכן, את כבוד התורה. בקרוב נעיף אותך ואת כל חברייך המושחתים והמנותקים אל דפי ההיסטוריה העגומה בתולדות המדינה".