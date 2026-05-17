כיכר השבת
שופטי העתיד?

בבוקר משפטן צבאי, בערב 'רב מקדש': החיילים החרדים עמדו מול הנשיא - וסיימו מסכת

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום (ראשון) מפגש עם חיילי המחזור הראשון ומפקדיו של פרוייקט שח״ר למשפט - שילוב חרדים לשירות במקצועות המשפט בצה״ל (חרדים)

5תגובות
החיילים החרדים מול הנשיא (צילום: מעיין טואף, לע"מ)

נשיא המדינה אירח את המחזור הראשון של מסלול ״שח״ר למשפט״ - שילוב חרדים לשירות במקצועות המשפט בצה״ל.

אירח היום (ראשון) מפגש עם חיילי המחזור הראשון ומפקדיו של פרוייקט שח״ר למשפט - שילוב חרדים לשירות במקצועות המשפט בצה״ל.

המפגש התקיים בבית הנשיא בנוכחות נשיא מחוז מטכ״ל ועורף, אל״ם שחר גרינברג, המשנה לנשיאת בית המשפט הצבאי לערעורים, אל״ם אתי אדר.

במסגרת המפגש קיים הנשיא שיח פתוח עם החיילים והמפקדים על החשיבות לדבריו של שילוב חרדים במגוון רחב של תפקידים בשירות בצה"ל. במהלך הדיון שיתפו החיילים באתגרים שחוו ובסיפוריהם מהשירות הצבאי, ובסיום התקיימה קריאת "סיום מסכת" חגיגית, המסכמת את פעילות המסלול.

טוראי ש' סיפר בגאווה על היותו רב המחתן זוגות לצד ההצלחה והסיפוק מהלימודים: "אני זוכה לשרת בצבא וגם להיות רב שמחתן זוגות. בבוקר אני לובש מדים במסגרת הצבאית, ובערב אני מחליף בגדים ומחתן זוגות, שילוב משמעותי מאוד עבורי."

רב"ט ח' סיפר על השתלבותו במסגרת הצבאית לצד הלימודים, ואמר: "אני לומד באוניברסיטת תל אביב, ובכיתה שלי לומדים רק שלושה חרדים, ולפעמים יוצא שאני החרדי היחיד. בהתחלה היו מסתכלים עליי ומנסים להבין מי אני, אבל עם הזמן זה נהיה טבעי יותר. זה דורש ממני לא מעט מאמצים, אבל יש הבנה והכלה, וזה מאפשר לי לשלב בין שני העולמות בגאווה גדולה."

נשיא המדינה, יצחק הרצוג אמר:

"אתם עושים דבר מדהים, וברור לי שחלקכם עוד יגיעו בעתיד לעמדות בכירות בעולם המשפט. יש דמויות חרדיות בעולם המשפט שתורמות תרומה משמעותית, ואני חושב שחשוב תמיד ללמוד, לדעת ולשמור על ראייה רחבה. סוד ההצלחה בעולם המשפט, ובחיים בכלל, הוא קריאה מרובה, סקרנות והתעניינות מתמדת", אמר הרצוג.

לדבריו, "המציאות שלנו מורכבת, והתפקיד שאתם ממלאים הוא חיוני ובעל משמעות גדולה. זה פרויקט נפלא, ואתם מהווים דוגמה חשובה ליכולת לשרת בצה"ל לצד שמירה על אורח חיים חרדי. אנחנו מאחלים לכם הצלחה רבה."

גיוס חרדיםיצחק הרצוגבית הנשיאהפרקליטות הצבאית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
הם לא יגיעו לשום תפקיד בכיר בחיים.... ישתמשו בהם כמו שמשתמשים בכיפות סרוגות.... השתמש וזרוק...
אליהו
3
לא לןמדים עם חילונים. פשוט
חיים
כשתחפש רופא או פסיכולוג חרדי תזכור את המשפט הזה...
יושיאל קראוסנשטיין
2
שכויח בהצלחה רבה
דוד
1
טוראי ש תמיד ידענו שתגיע רחוק גהים בך ואני מבקש רק דבר אחד שתיהיה במעמד גבוהה בצהל בעז"ה תדאג לחברים שלך לפטור אוהבים אותך
החברונער

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר