נשיא המדינה אירח את המחזור הראשון של מסלול ״שח״ר למשפט״ - שילוב חרדים לשירות במקצועות המשפט בצה״ל.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום (ראשון) מפגש עם חיילי המחזור הראשון ומפקדיו של פרוייקט שח״ר למשפט - שילוב חרדים לשירות במקצועות המשפט בצה״ל.

המפגש התקיים בבית הנשיא בנוכחות נשיא מחוז מטכ״ל ועורף, אל״ם שחר גרינברג, המשנה לנשיאת בית המשפט הצבאי לערעורים, אל״ם אתי אדר.

במסגרת המפגש קיים הנשיא שיח פתוח עם החיילים והמפקדים על החשיבות לדבריו של שילוב חרדים במגוון רחב של תפקידים בשירות בצה"ל. במהלך הדיון שיתפו החיילים באתגרים שחוו ובסיפוריהם מהשירות הצבאי, ובסיום התקיימה קריאת "סיום מסכת" חגיגית, המסכמת את פעילות המסלול.

טוראי ש' סיפר בגאווה על היותו רב המחתן זוגות לצד ההצלחה והסיפוק מהלימודים: "אני זוכה לשרת בצבא וגם להיות רב שמחתן זוגות. בבוקר אני לובש מדים במסגרת הצבאית, ובערב אני מחליף בגדים ומחתן זוגות, שילוב משמעותי מאוד עבורי."

רב"ט ח' סיפר על השתלבותו במסגרת הצבאית לצד הלימודים, ואמר: "אני לומד באוניברסיטת תל אביב, ובכיתה שלי לומדים רק שלושה חרדים, ולפעמים יוצא שאני החרדי היחיד. בהתחלה היו מסתכלים עליי ומנסים להבין מי אני, אבל עם הזמן זה נהיה טבעי יותר. זה דורש ממני לא מעט מאמצים, אבל יש הבנה והכלה, וזה מאפשר לי לשלב בין שני העולמות בגאווה גדולה."

נשיא המדינה, יצחק הרצוג אמר:

"אתם עושים דבר מדהים, וברור לי שחלקכם עוד יגיעו בעתיד לעמדות בכירות בעולם המשפט. יש דמויות חרדיות בעולם המשפט שתורמות תרומה משמעותית, ואני חושב שחשוב תמיד ללמוד, לדעת ולשמור על ראייה רחבה. סוד ההצלחה בעולם המשפט, ובחיים בכלל, הוא קריאה מרובה, סקרנות והתעניינות מתמדת", אמר הרצוג.

לדבריו, "המציאות שלנו מורכבת, והתפקיד שאתם ממלאים הוא חיוני ובעל משמעות גדולה. זה פרויקט נפלא, ואתם מהווים דוגמה חשובה ליכולת לשרת בצה"ל לצד שמירה על אורח חיים חרדי. אנחנו מאחלים לכם הצלחה רבה."