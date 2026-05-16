רבבות חסידי גור ציינו במהלך השבת האחרונה בהתרגשות רבה את "יום הבהיר" – יום הולדתו ה-87 של האדמו"ר מגור, ובמקביל חגגו את שמחת ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, בן לבנו הרב ישראל אלתר, חתן הרב יוחנן רובינשטיין, חתן הגאון החסיד ר' אברהם יוסף אירנשטיין משגיח ישיבת גור באשדוד.

לרגל השמחה, ערך האדמו"ר טיש מיוחד בליל שבת בבית המדרש הגדול של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים, בהשתתפות אלפי חסידים. רגע מרגש במיוחד נרשם בסיום הטיש, כאשר האדמו"ר בירך ברכת המזון על הכוס.

יום הולדתו של האדמו"ר מגור נושא עמו זיכרונות היסטוריים וניסי הצלה גלויים מימי השואה האיומה. האדמו"ר נולד בלודז' שבפולין לאביו האדמו"ר בעל ה"לב שמחה" זצ"ל. בשנת ה'ת"ש, בצל מאורעות הדמים ותחילת השואה, נמלט האדמו"ר, שהיה אז תינוק בן פחות משנה, יחד עם אביו וסבו הגדול – האדמו"ר בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל, בדרך לארץ ישראל.

כאשר הגיעה האונייה לחופי הארץ, הערימו שלטונות המנדט הבריטי קשיים וניסו למנוע בכל תוקף את ירידתו של התינוק הקטן מסיפון האונייה, בטענה הרשמית כי אין ברשותו אישורי כניסה מתאימים (סרטיפיקטים).

בשלב זה החלה מסכת שתדלנות ולחץ כבד. הרב הראשי לארץ ישראל דאז, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, התערב באופן ישיר והפעיל מכבש לחצים על הבריטים. במקביל, נרשם רגע דרמטי כאשר הסבא, ה"אמרי אמת" זצ"ל, הכריז בנחרצות כי הוא מסרב לרדת מן האונייה ויישאר עליה, כל עוד לא יתירו לנכדו הקטן לרדת יחד עמו. בעקבות הלחץ המשולב והאיום הדרמטי, נכנעו הבריטים ואישרו את ירידתו של התינוק, מי שעתיד להנהיג לימים את עולם התורה והחסידות.

ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור