סוף לסכסוך המר? הסכם שלום מתגבש במעונו של זקן רבני ברסלב

דריכות חצה"ק ברסלב ובעולם החסידי: בעוד הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, יצא אמש למספר ימי מנוחה בעיר נתניה כדי לאגור כוחות לקראת חג השבועות הקרב ובא, נחשף כי מתחת לפני השטח מתנהלים מגעים קדחניים שעשויים לשנות את פני המפה הקהילתית בברסלב.

לאחר התקופה האינטנסיבית של ימי חג הפסח וימי ל"ג בעומר, אותם ערך הגרי"מ באנפין נהירין ובשמחה מיוחדת, שוהה כעת הרב בנתניה. אולם בעוד הרב נח, בכירי הנגידים מחו"ל אינם נחים. ל"כיכר השבת" נודע כי קבוצת נדיבים בעלי השפעה מנסים לתווך בין נכדי הרב, המלווים אותו בשנים האחרונות, לבין הגבאים לשעבר השולטים במוסדות "קרן אור".

שורש הסכסוך, שהסעיר את הרחוב החרדי לפני מספר שנים, נעוץ במעברו של הרב מביתו המיתולוגי בשכונת מאה שערים לרשות בני משפחתו. בעוד הרב מתגורר כיום בקרבת נכדיו וביתו פתוח לרווחה לכל מבקש ה', הדירה המקורית ברחוב שמעון רוקח נותרה תחת שליטת הגבאים הקודמים.

מקורבים למשפחה מציינים כי הרב ביטא מספר פעמים את רצונו העז לקבל בחזרה את חפציו האישיים, כתבי היד והרכוש הנמצאים בדירה. "מדובר ברכוש אישי שהרב רכש או קיבל בירושה, ואין סיבה שזה לא יהיה תחת ידו", אומרים במשפחה, שם גם שוקלים את האפשרות לתבוע את השליטה במוסדות "קרן אור" בבית דין.

על פי המתווה המסתמן שמובילים הנגידים, הגבאים הקודמים ישיבו לרב את דירתו ואת כל חפציו האישיים, ובתמורה, הנכדים יחתמו על ויתור גורף על כל תביעה עתידית בנוגע למוסדות "קרן אור".

מדוע דווקא עכשיו? התשובה טמונה בבניין החדש. במוסדות "קרן אור" נערכים בימים אלו למעמד "חנוכת הבית" לבניין בית המדרש הגדול בירושלים, פרויקט ענק שהוקם בזכות תרומות של אילי הון מחו"ל. הגבאים חוששים כי במידה והגה"צ רבי יעקב מאיר לא יופיע למעמד, התורמים הגדולים יבינו כי המוסדות אינם נהנים עוד מחסותו האישית של הרב וימשכו את תמיכתם הכלכלית.

לאורך השנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות גישור, אך כולם עלו בתוהו נוכח המשקעים העמוקים בין הצדדים. כעת, כשהאינטרסים משתלבים רצון הרב לשוב לחפציו מול צורך הגבאים בלגיטימציה למעמד חנוכת הבית, יש המאמינים כי השלום קרוב מתמיד.

האם נזכה לראות את זקן רבני ברסלב שב לביתו המקורי ומפאר את מעמד חנוכת הבית בראשות כל הצדדים? ימים יגידו. כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולדווח.