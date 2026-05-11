כיכר השבת
דאגה בחסידות

"קרעו שערי שמיים" | הרבנית הצדקנית ממעז'בוז' זקוקה לתפילותיכם 

המונים מאחינו בני ישראל מתאחדים בימים אלו בתפילות נרגשות לרפואת הרבנית הצדקנית ממעז'בוז', מרת רחל בת בתיה, הנמצאת במצב קשה בבית החולים • בעלה, האדמו"ר הנערץ, שבת לצד מיטתה ב'מעיני הישועה' ויוצא בקריאה נרגשת: "להרבות בתחנונים ובמעשים טובים" • הציבור מתבקש לעורר רחמי שמיים מרובים (חסידים)

האדמו"ר ממעז'בוז (צילום: שוקי לרר)

דאגה עמוקה שוררת בחצר הקודש מעז'בוז' ובקרב אלפי מעריצי האדמו"ר, עם הישמע הבשורה הקשה על הידרדרות משמעותית במצבה הרפואי של הרבנית הצדקנית מרת רחל בת בתיה לרפואה שלמה.

הרבנית, המוכרת בצדקנותה ובמעשי החסד הכבירים שלה, מתמודדת בתקופה האחרונה בגבורה עם המחלה הקשה המקוננת בקרבה. בימים האחרונים, לדאבון לב, חלה הרעה חמורה במצבה והיא אושפזה במצב קשה בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק, כשסביב מיטתה נמצאים בני המשפחה הקרובים.

במהלך השבת האחרונה, שהה בעלה האדמו"ר ממעז'בוז' בבית החולים כדי לשהות בסמוך לרעייתו הרבנית. את תפילות השבת ערך האדמו"ר בבית המדרש של חסידות זוטשקא הסמוך, לשם הגיעו חסידים רבים שביקשו להשתתף בתפילות לרפואתה.

בפנייה נרגשת ורוויית דמעות שיצאה ממעון הקודש, קרא האדמו"ר לחסידיו, לאוהדיו ולכלל עמך בית ישראל: "אנא, התאחדו בתפילה, קבלו על עצמכם מעשים טובים והרבו בלימוד תורה ובתחנונים לפני אבינו שבשמיים, שישלח רפואה שלמה לרעייתי הרבנית בתוך שאר חולי ישראל".

בכל ריכוזי החסידות ובהיכלי הישיבות נישאות תפילות לרפואתה, כשהמונים מקבלים על עצמם חיזוקים ופרקי תהילים לרפואתה המהירה.

הרבנית הצדקנית היא דמות אם לחסידים רבים, ועומדת לימין האדמו"ר כשותפה נאמנה ומלאה בכל מפעלות קודשו הכבירים למען הכלל והפרט.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור הרבנית הצדקנית מרת רחל בת בתיה לרפואה שלמה ובקרוב, והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים.

תפילותהאדמו"ר ממעז'יבוז'

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר