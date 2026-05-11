דאגה עמוקה שוררת בחצר הקודש מעז'בוז' ובקרב אלפי מעריצי האדמו"ר, עם הישמע הבשורה הקשה על הידרדרות משמעותית במצבה הרפואי של הרבנית הצדקנית מרת רחל בת בתיה לרפואה שלמה.
הרבנית, המוכרת בצדקנותה ובמעשי החסד הכבירים שלה, מתמודדת בתקופה האחרונה בגבורה עם המחלה הקשה המקוננת בקרבה. בימים האחרונים, לדאבון לב, חלה הרעה חמורה במצבה והיא אושפזה במצב קשה בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק, כשסביב מיטתה נמצאים בני המשפחה הקרובים.
במהלך השבת האחרונה, שהה בעלה האדמו"ר ממעז'בוז' בבית החולים כדי לשהות בסמוך לרעייתו הרבנית. את תפילות השבת ערך האדמו"ר בבית המדרש של חסידות זוטשקא הסמוך, לשם הגיעו חסידים רבים שביקשו להשתתף בתפילות לרפואתה.
בפנייה נרגשת ורוויית דמעות שיצאה ממעון הקודש, קרא האדמו"ר לחסידיו, לאוהדיו ולכלל עמך בית ישראל: "אנא, התאחדו בתפילה, קבלו על עצמכם מעשים טובים והרבו בלימוד תורה ובתחנונים לפני אבינו שבשמיים, שישלח רפואה שלמה לרעייתי הרבנית בתוך שאר חולי ישראל".
בכל ריכוזי החסידות ובהיכלי הישיבות נישאות תפילות לרפואתה, כשהמונים מקבלים על עצמם חיזוקים ופרקי תהילים לרפואתה המהירה.
הרבנית הצדקנית היא דמות אם לחסידים רבים, ועומדת לימין האדמו"ר כשותפה נאמנה ומלאה בכל מפעלות קודשו הכבירים למען הכלל והפרט.
הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור הרבנית הצדקנית מרת רחל בת בתיה לרפואה שלמה ובקרוב, והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים.
0 תגובות