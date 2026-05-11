ביקור מרגש ומלא הוד קדומים נערך השבוע, כאשר האדמו"ר מלוצק הגיע לביקור בביתו של זקן חסידי קרלין, הרה"ח רבי אשר אלטר גלויברמן. השיחה, שהפכה למסע בזמן, הציפה זיכרונות נדירים מימי תפארת חסידות קרלין שלפני המלחמה.

במהלך הביקור, שיתף הרב גלויברמן את האדמו"ר בזיכרונותיו הצרובים כילד מאותו ביקור היסטורי ונשגב של האדמו"ר השמיני בשושלת, הרה"ק רבי אברהם אלימלך פרלוב זצ"ל מקארלין, שהגיע לארץ ישראל בסוף חודש אייר תרצ"ט.

היה זה ביקורו האחרון של הרבי בארץ הקודש, זמן קצר לפני שחזר לאירופה הבוערת ונעקד על קידוש השם בשנת תש"ג באכזריות הנאצים. הרב גלויברמן, שזכה לחסות בצילו של הרבי באותם ימים מרוממים, תיאר בערגה את דמותו הקדושה של בעל ההילולא והעלה רגעים שטרם סופרו מהימים ההם, רגע לפני שהעולם היהודי השתנה לנצח.

האדמו"ר מלוצק, נצר לשושלת הקודש, האזין בקשב רב לעדויות החיות ולסיפורים שקישרו בין דורות של חסידות ומסירות נפש.