כיכר השבת
עדות חיה מלפני השואה

זכרונות משנת תרצ"ט; זקן חסידי קרלין שיתף את האדמו"ר מלוצק בביקור ההיסטורי

האדמו"ר מלוצק עלה השבוע למעונו של זקן חסידי קרלין, הרה"ח רבי אשר אלטר גלויברמן • בשיחה מרתקת שחזר הישיש את מראות ביקורו האחרון של הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין הי"ד בארץ ישראל, רגע לפני פרוץ השואה  (חסידים)

האדמו"ר מלוצק בביקור אצל הרב אשר אלטר גלויברמן (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור מרגש ומלא הוד קדומים נערך השבוע, כאשר האדמו"ר מלוצק הגיע לביקור בביתו של זקן חסידי קרלין, הרה"ח רבי אשר אלטר גלויברמן. השיחה, שהפכה למסע בזמן, הציפה זיכרונות נדירים מימי תפארת חסידות קרלין שלפני המלחמה.

במהלך הביקור, שיתף הרב גלויברמן את האדמו"ר בזיכרונותיו הצרובים כילד מאותו ביקור היסטורי ונשגב של האדמו"ר השמיני בשושלת, הרה"ק רבי אברהם אלימלך פרלוב זצ"ל מקארלין, שהגיע לארץ ישראל בסוף חודש אייר תרצ"ט.

היה זה ביקורו האחרון של הרבי בארץ הקודש, זמן קצר לפני שחזר לאירופה הבוערת ונעקד על קידוש השם בשנת תש"ג באכזריות הנאצים. הרב גלויברמן, שזכה לחסות בצילו של הרבי באותם ימים מרוממים, תיאר בערגה את דמותו הקדושה של בעל ההילולא והעלה רגעים שטרם סופרו מהימים ההם, רגע לפני שהעולם היהודי השתנה לנצח.

האדמו"ר מלוצק, נצר לשושלת הקודש, האזין בקשב רב לעדויות החיות ולסיפורים שקישרו בין דורות של חסידות ומסירות נפש.

הרב יעקב גלויברמןהאדמו"ר מלוצקהרב אשר אלטר גלויברמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר