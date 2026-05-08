הרבי יצא מגדרו אש בסטמפורד היל; בתי האבן האדומים רעדו בשמחת ל"ג בעומר בביאלה לונדון בתי האבן האדומים של שכונת סטמפורד היל בלונדון רעדו מהתרגשות השבוע, עת העלה האדמו"ר מביאלה לונדון בצהרי יום ל"ג בעומר את שלהבת אש הקודש | אלפים גדשו את הרחובות הסמוכים לבית מדרשו הגדול, וצפו ברבי שפיזז בכל עוז ומעודד את השירה בהתלהבות עילאית כשלצידו עומדים רוב רבני העיר |המעמד האדיר נחרת בלבבות הקהל הרב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:31