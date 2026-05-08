אש בסטמפורד היל; בתי האבן האדומים רעדו בשמחת ל"ג בעומר בביאלה לונדון
בתי האבן האדומים של שכונת סטמפורד היל בלונדון רעדו מהתרגשות השבוע, עת העלה האדמו"ר מביאלה לונדון בצהרי יום ל"ג בעומר את שלהבת אש הקודש | אלפים גדשו את הרחובות הסמוכים לבית מדרשו הגדול, וצפו ברבי שפיזז בכל עוז ומעודד את השירה בהתלהבות עילאית כשלצידו עומדים רוב רבני העיר |המעמד האדיר נחרת בלבבות הקהל הרב (חסידים)
מונרו הפכה למירון: רבבות אנשים מכל רחבי ניו יורק גדשו את השטח הענק לפני ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בקריית יואל, שם העלה האדמו"ר את שלהבת אש הקודש בשיא הרגש לאחר עבודת ספירת העומר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מעמד ההדלקה המרכזי בליל ל"ג בעומר בחצר חסידות טרעבישאן משך המונים למרכז החסידות בבית שמש | האדמו"ר העלה את שלהבת האש בערגה ובהתעוררות עצומה, ובמראה נדיר נצפה בהמשך כשהוא מעלה עשן בעת עישן הסיגריה אחוז שרעפי קודש מתוך דבקות עילאית | לאחר ריקודים סוערים, נשא הרבי דברות קודש במעלת היום, כשהוא מעורר את לב השומעים להתקרב לאורו של התנא האלוקי (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ערך טיש מיוחד לרגל פסח שני עבור נגידי החסידות תומכי קופת החסד "קמחא דפסחא" | במהלך השולחן הטהור חילק האדמו"ר מצות שמירה כאות הוקרה, ונשא דברות קודש על מעלת הצדקה המאפשרת לכל יהודי לחגוג בכבוד (חסידים)
בליל ל"ג בעומר נסגר רחוב עזרא לתנועה עקב מעמד ההדלקה שערך האדמו"ר מויזניץ ברחובה של עיר | הרבי העלה את השלהבת בשיא הרגש, ולאחר המעמד גזז הרבי מחלפות ראשיהם של ילדי ה"חלאקה" | בצהרי היום ערך הרבי את שולחנו בהיכל בית מדרשו הגדול, שם נשא דברות קודש במשנתו של התנא האלוקי (חסידים)
מעמד הדלקה מרומם נערך בליל ל"ג בעומר בחצר הקודש בוטושאן בבני ברק | בטרם המעמד, הדליק האדמו"ר בחדרו 45 נרות לזכר נספי מירון | בהמשך יצא לרחבת בית המדרש ברחוב ישעיהו הנביא, שם יצק את השמן והעלה את השלהבת לכבוד התנא האלוקי, כשלאחריהן פצחו החסידים בריקודי קודש סוערים אל מול מראות ההוד של אש הקודש (חסידים)
במרכז החסידות בבורו פארק ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג את שולחנו הטהור לרגל ל"ג בעומר, בהשתתפות אלפי חסידים | לצד הרבי נראו אדמו"רים ורבנים, ובראשם גיסו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל | בסיום הטיש ירה האדמו"ר בחץ וקשת (חסידים)
תיעוד ענק מליל ל"ג בעומר בשכונת בורו פארק, רחובות שלמים נסגרו לקראת המעמד הענק בחצר הקודש באבוב 45 שסחף אלפים • הנהגת האדמו"ר שהפכה לאחת ההדלקות המרכזיות בארה"ב • ההמונים שנהרו מכל רחבי ארה"ב והשירה שפרצה עם עלות הלהבה • צפו בגלריה (חסידים)
את האווירה המחשמלת ששררה השבוע ביום ל"ג בעומר בחצר הקודש באבוב במרכז החסידות בבורו פארק קשה היה לפספס | האדמו"ר ערך את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, לדברי החסידים מדובר באחד הטישים המרוממים ביותר של השנה | לפני הטיש הדליק נרות לרגל ההילולא, ובמהלך הטיש עודד הרבי את השירה בעוז מתוך להבת אש קודש בקדושת אור הרשב"י | בסיום הטיש ירה האדמו"ר בחץ וקשת כמנהג היום (חסידים)
רגעי קודש מיום ל"ג בעומר בצל קודשו של האדמו"ר מטאהש בקריית טאהש שבקנדה • בליל ההילולא העלה האדמו"ר את אבוקת האש במדורה המרכזית ועודד את השירה בעוז • למחרת נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מספינקא וזאלאטשוב • וגם, סיום מסכת בבא בתרא במסגרת "עמוד הקהילה" • תיעוד מהקריה (חסידים)
התרגשות כבירה והיסטוריה בחצר הקודש סאטמר: רבבות חסידים נטלו חלק השבוע במעמד הכנסת ספר התורה שכתב האדמו"ר מסאטמר במשך 3 שנים • הרבי בירך 'שהחיינו' בקול חנוק • תיעוד ענק מסיום כתיבת האותיות, טיש ל"ג בעומר, תהלוכת הענק שיצאה מבית הרבי ה'ויואל משה' והכנסת הספר להיכל הגדול • וגם, הספר 'קול יהודה' שיצא לאור עולם (חסידים)
ירושלים של מעלה: אלפים השתתפו במעמד ההדלקה המרכזי של האדמו"ר תולדות אהרן בלב שכונת 'מאה שערים' • לאחר עשרות שנים במירון, הלהבות המוכרות הבעירו את הלבבות בלב הבירה • צפו בתיעוד מרגעי הדבקות, השירה האדירה וריקודי הקודש של האדמו"ר במעמד הנשגב (חסידים)
במהלך השולחן הטהור שערך האדמו"ר מביאלה לכבוד יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נרשם רגע שיא כאשר הדליק שבעה פחי שמן למדורה, כנגד שבעת קני המנורה | בהמשך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים בתורת הרשב"י ובמעלת היום הנשגב (חסידים)
לבוש בבגדי שבת, ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את מעמד ההדלקה המרכזי ברחבת בית מדרשו בירושלים | לאחר העלאת האבוקה, פצחו החסידים בריקודים נלהבים לכבוד הרשב"י | בהמשך ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור בבית מדרשו ונשא מדברות קודשו, וכן גזז כמנהג היום ממחלפות ראשיהם של ילדי ה'חלאקה' (חסידים)
יום של התעלות בצל קודשו של האדמו"ר מבעלזא ביום ל"ג בעומר • צפו בגלריה מרהיבה, החל מהתפילות בהיכל ביהמ"ד הגדול, דרך מעמדי החלאק'הס ויריית החץ וקשת, ועד לשולחן הטהור בשקיעתה של חמה וההדלקה המרכזית ברחבה • מסע דבקות והוד של יממה שלמה בצל הקודש (חסידים)
אור יקרות אפף את קריית 'ישמח משה' בגני תקווה, בעת שערך האדמו"ר מסאסוב את מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר ברחבת בית מדרשו הגדול | טרם המעמד יצק האדמו"ר את השמן במדורה לקול שירת "לכבוד התנא האלוקי", וברגעי השיא העלה את שלהבת אש הקודש באבוקה | לאחר ההדלקה, פצח האדמו"ר בריקוד קודש נלהב לפני המדורה הבוערת מתוך שמחה ודבקות במשך שעה ארוכה (חסידים)
צפו בתיעוד עוצמתי מהמעמד הענק שסחף רבבות: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקת ליל ל"ג בעומר בלב ירושלים • בעוד וב'שטיבלעך' מתווכחים על מספר המשתתפים – 50 אלף או 10 אלפים – הצלם אבי סול מגיש תיעוד ייחודי מרחפן שתיעד את הים האנושי מלמעלה (חסידים)
מעמד הדלקה מרומם ערך האדמו"ר מאשלג בני היכלא ברחבת בית מדרשו בבני ברק • האדמו"ר נשא משא קודש בתורת הסוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בהמשך השליך את הקוויטלאך של החסידים לאש ופרץ בניגוני שמחה • צפו בתיעוד מההדלקה ומהשולחן הטהור שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
התעוררות בעיר הבירה: התרגשות כבירה נרשמה בלונדון בעיצומו של יום ל"ג בעומר, כאשר אלפי יהודים התקהלו לחסות בצלו של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן • בשנה השנייה ברציפות, הפכה חצר תלמוד התורה 'יסודי התורה' למוקד של דבקות, אש קודש ואווירת 'מירון' אותנטית • צפו בתיעוד מהמעמד שהרעיד את לונדון (חסידים)
