חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', ישראל יוסקוביץ' עורך חדשות 'משפחה', יוסי סגרובסקי, מגיש כיפות שחורות, ואיש התקשורת אבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן לסיכום השבוע.

בין הנושאים המרכזיים שעלו: ההכרעה הצפויה של גדולי ישראל בסוגיית חוק הגיוס, ההצהרות הקיצוניות של אביגדור ליברמן והמשבר הפוליטי סביב עתיד מפלגת כחול לבן.

השבוע התברר כי גדולי ישראל של ש"ס ו'דגל התורה' צפויים להכריע בימים הקרובים האם לדרוש את העברת חוק הגיוס הנוכחי או לדחות את הסוגיה לכנסת הבאה. ההחלטה צפויה להשפיע באופן מכריע על עתיד הקואליציה ועל גורל תלמידי הישיבות.

ליברמן: מאה אחוז גיוס ללא פטור לאף אברך

יו"ר 'ישראל ביתנו' ח"כ אביגדור ליברמן הכריז השבוע כי ידרוש חוק של מאה אחוז גיוס ולא יאפשר פטור גם לאברך בודד. העמדה הקיצונית של ליברמן עומדת בניגוד לשותפיו בגוש, שמבקשים לקדם מתווה עם מכסות של לומדי תורה שיקבלו פטור מגיוס.

חברי הפאנל התייחסו לפער בין העמדות בתוך גוש האופוזיציה ולשאלה האם ליברמן יצליח לכפות את עמדתו הקיצונית על שותפיו הפוליטיים. כידוע, בעבר ליברמן כבר הפגין נכונות להתפשר בסוגיית הגיוס, אך הפעם הוא מציג עמדה נוקשה במיוחד.

נטישת כחול לבן: טרופר עוזב וגנץ בהתלבטות

השבוע התברר כי חברי מפלגת 'כחול לבן' ממשיכים לנטוש את המפלגה, כאשר השר לשעבר ח"כ חילי טרופר הודיע על עזיבתו. הפרשנים דנו בשאלה האם יו"ר המפלגה בני גנץ ירוץ עד הסוף לבחירות או יפרוש ברגע האחרון, כפי שעשה בעבר.

מפלגת ארדן: האם תכריע את תוצאות הבחירות?

נושא נוסף שעלה בדיון הוא האפשרות כי מפלגה חדשה בראשות גלעד ארדן תכריע את תוצאות הבחירות הקרובות. הפרשנים ניתחו את הסיכויים של מפלגה כזו למשוך מצביעים מהליכוד ומהמרכז, ואת ההשפעה האפשרית שלה על המפה הפוליטית.