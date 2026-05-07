הסיעות החרדיות צפויות להכריע בימים הקרובים באשר לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, זאת לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת.

ההחלטה צריכה להתקבל בזמן קצר, כאשר נותרו חודשים ספורים עד למעבר לתקופת בחירות שבה לא יהיה ניתן להעביר את החוק.

בש"ס הבהירו כי הם בעד המשך החקיקה וממתינים להכרעת 'דגל התורה' בנושא שכן הוחלט שהחקיקה תצא לדרך בשיתוף פעולה ותיאום בין הסיעות.

"מתחילת הדרך ש"ס ודגל התורה פועלות יחד ובתיאום מלא לקידום חוק הגיוס", אמר בכיר בש"ס ל'כיכר השבת': "לאחרונה הורו גדולי ישראל מהציבור הליטאי לעכב את קידום החוק לצורך המשך דיונים".

בכיר ב'דגל התורה' אמר ל'כיכר השבת' כי ייתכן והכרעת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו תתקבל ביממה הקרובה או בתחילת השבוע הבא.

במוקדם הדיונים:

1. האם להסכים לדרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת ולבצע שינויים והחמרות בנוסח החוק.

2. להעביר חוק ללא תמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת ולהסתכן שהחוק ייפסל באופן מיידי ויצא נגדו צו ביניים.

3. לוותר על החקיקה ולדחות את ההכרעה לכנסת הבאה בתקווה שהימין יישאר בשלטון.

לשכת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוציאה אמש הכחשה חד-משמעית לדיווחים לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מהמפלגות החרדיות לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס עד לאחר הבחירות הצפויות.

"הפרסום לפיו ראש הממשלה נתניהו ביקש לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס עד לאחר הבחירות - לא היה ולא נברא", נמסר מלשכת גפני בהודעה תמציתית. ההכחשה הגיעה בעקבות דיווח של העיתונאי אברהם פריינד, לפיו נתניהו קיים בימים האחרונים שיחות עם ראשי המפלגות החרדיות ודרש מהם להוריד את חוק הגיוס מסדר היום ולהמתין עם זה עד אחרי הבחירות, מכיוון שאין סיכוי כרגע להעביר את החוק.

כאמור, המפלגות החרדיות נמצאות בלחץ זמן משמעותי. עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, נותרו חודשים ספורים בלבד עד למעבר לתקופת בחירות, שבה לא יהיה ניתן להעביר חקיקה מסוג זה. מצב זה מחייב את הסיעות החרדיות לקבל החלטה מהירה - האם להמשיך בדחיפת החוק כעת, או לוותר על האפשרות להעבירו בכנסת הנוכחית.