פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש (רביעי) במהדורת היום של 'חדשות 12' והתייחס לפריצה החריגה של מפגיני הפלג הירושלמי לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין.

כהן הסביר כי מדובר בפרומו לקראת אירועים הרבה יותר אלימים אם אכן מעצרי תלמידי הישיבות יחודשו, בייחוד אם הקצב יגבר כפי שדרשו שופטי בג"ץ.

כזכור, כ-200 מפגינים מהפלג הירושלמי הגיעו אמש לביתו של תא"ל יאמין באשקלון במחאה על מעצר עריקים חרדים. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, 12 מהם הובאו לבית המשפט להארכת מעצר.

פרשן 'כיכר' מתח ביקורת חריפה על ראשי הסיעות החרדיות שנמנעו מלגנות את האלימות והסביר כי הם היו צריכים להיות הראשונים לגנות ולהתנער מהאירוע, כדי שהאזרח הלא חרדי יבין שמדובר בפלג קיצוני במגזר וכי המגזר רובו ככולו מתנגד לאלימות מסוג זה.

"השתיקה שלהם מזיקה לציבור החרדי כולו. הגיע הזמן שהם יפסיקו לפחד מהקיצוניים וידאגו לציבור שבחר בהם", הסביר.