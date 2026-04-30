כיכר השבת
הפריצה לבית מפקד המשטרה הצבאית

"השתיקה שלכם מזיקה לציבור החרדי כולו": ישי כהן על הח"כים החרדים | צפו

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן התארח ב'חדשות 12' והתייחס לפריצה לבית קצין המשטרה הצבאית • הסביר כי מדובר בפרומו לאירועים אלימים יותר אם המעצרים יחודשו | "ראשי הסיעות החרדיות היו צריכים להיות הראשונים לגנות" (חרדים)

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש (רביעי) במהדורת היום של 'חדשות 12' והתייחס לפריצה החריגה של מפגיני לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין.

כהן הסביר כי מדובר בפרומו לקראת אירועים הרבה יותר אלימים אם אכן מעצרי תלמידי הישיבות יחודשו, בייחוד אם הקצב יגבר כפי שדרשו שופטי בג"ץ.

כזכור, כ-200 מפגינים מהפלג הירושלמי הגיעו אמש לביתו של תא"ל יאמין באשקלון במחאה על מעצר עריקים חרדים. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, 12 מהם הובאו לבית המשפט להארכת מעצר.

פרשן 'כיכר' מתח ביקורת חריפה על ראשי הסיעות החרדיות שנמנעו מלגנות את האלימות והסביר כי הם היו צריכים להיות הראשונים לגנות ולהתנער מהאירוע, כדי שהאזרח הלא חרדי יבין שמדובר בפלג קיצוני במגזר וכי המגזר רובו ככולו מתנגד לאלימות מסוג זה.

"השתיקה שלהם מזיקה לציבור החרדי כולו. הגיע הזמן שהם יפסיקו לפחד מהקיצוניים וידאגו לציבור שבחר בהם", הסביר.

תוכן שאסור לפספס:

19
כשמבטלים לנו כל זכות אזרחית בסיסית בגלל שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להכריז על חרם כלכלי על כל הבנקים. במשך חודש לא נקנה ממתקים או מוצרי טרה או קוקה קולה, למשל. חודש אחד, כולנו יחד, ואז נראה כיצד המשק הישראלי כולו נשען עלינו. תוך חודש כל הגופים הגדולים במשק יילחמו בבגצ ובגלי לא לפגוע בנו. ראו ערך מאפ
אנגל כמשל
איך מכריזים חרם על בנקים, האם אתה מודע שאכ"מ אחד הורס לך את הBDI לשלוש שנים ? איך תעשה חרם על טרה, לא תביא חלב וגבינה לילדים? איך תדאג שכל החרדים יתאפקו ולא ישתו קולה, הרי תמיד זה לא בריא וגם יקר ולמרות זאת הם שותים!
מספיק לחזור על הברברת המטופשת הזאת
באנג'ל החזיקו את הציבור בכח, אנשים הסתובבו עם בטן מלאה על החרם הזה, זה היה המקסימום שאפשר למתוח את הציבור, עוד שבוע החרם היה קורס בעצמו בלי שום התנצלות
קיבי
18
אתם ציבור אלים. תפנים.
מוריה
גברת מעודנת! האם את יודעת להשוות בין מספר מקרי הרצח במגזר החילוני לחרדי ? האם הפגנות בקפלן נערכות לפי כל כללי הנימוס ?
זונדל
הפגנות בקפלן מעולם לא נערכי בבית של אדם פרטי. אין השוואה.
חילוני חרד
17
צודק בהחלט ! יש כאן חציית קו אדום! כולנו, הציבור החרדי, וכמובן גם ראשי המפלגות החרדיות והח"כים החרדים, צריכים לגנות את ההתנהגות האלימה של הקיצונים האלה.
חוה
16
עשרים שניות פרסומת?????
נועם
15
הם לא מגנים כי זה נוח להם שוט האלימות . שהם רוצים לגנות היעמשית על כל הכישלונות שלהם הם עושים זאת גם ב2 לפנות בוקר
יון
14
ישי היקר, לא ביקשנו ממך לשבת באולפני שונאי ישראל, ולא מינינו אותך למורה דרך רוחני. זה מיותר לגמרי, במצב הבלתי אפשרי שאנו מצויים בו.
רואה חשבון
13
הפרשן לקקן לחילונים . סתם חסר חוט שדרה שהרי כמו שהשמאלנים לא גינו את קפלן .
משה
12
למה אתה לא מגנה את המצב שבחורי ישיבות נמצאים בו אין לנו פשוט דרך אחרת וזה רק מחמיר וחבל שאתה אפילו מדבר על זה
אלי
11
להתערב ? על מה? בושה שהם שותקים על מעצר בחור!!! לאן הגענו ??
שלום
10
למה הלך לשם? להיות יפי נפש? נראה שהוא מזמן לא שייך אלינו, הוא ראיין ערבים תמוכים טרור בכנסת
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

