מול לוע המכתזית: שירת הדבקות של ה'פלג' על הכביש הרטוב

תיעוד דרמטי שהגיע מירושלים מציג את הניגוד החד בין שני עולמות: עשרות מפגינים מהפלג הירושלמי יושבים על הכביש, חוסמים את התנועה ופורצים בשירה אדירה של דבקות והתלהבות, בעוד מאחוריהם ניצבת מכת"זית משטרתית ענקית המאיימת לפזרם בזרנוקי מים עוצמתיים בכל רגע.

הסצנה המיוחדת, שתועדה במהלך אחת ההפגנות האחרונות בכניסה לירושלים, משקפת את האווירה המורכבת השוררת בזירה: מצד אחד - מפגינים הנחושים בדעתם ומסרבים לפנות את הציר למרות נוכחות כוחות הביטחון, ומצד שני - המשטרה המתכוננת לפעולת פיזור נחושה.

כזכור, מאות מפגינים מהפלג הירושלמי חסמו לקראת ערב את הכניסה לירושלים במחאה על מעצרו של תלמיד הישיבה נהוראי בכר, שנעצר בגין עריקות מהצבא ונידון לעשרים ימי מחבוש. המהומות הדרדרו במהירות לעימותים קשים שכללו תקיפת חיילים במדים וניסיונות להפוך ניידת משטרה. הרקע לסבב המחאות הנוכחי נעוץ בהוראתו של מנהיג הפלג, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שהורה לחסידיו לצאת לרחובות בעקבות "חציית קווים אדומים ברדיפת עולם התורה". המפגינים טוענים כי המדינה מגבירה את קצב המעצרים של תלמידי ישיבות בניגוד להבנות קודמות.

מפגיני הפלג הירושלמי ( צילום: אתר בבלי )

המשטרה, שהזרימה כוחות תגבור של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית והחלה בפינוי המוחים תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות. בין האמצעים שהופעלו: מכת"זית, רימוני גז ופעולות פיזיות ישירות לפינוי המפגינים מהציר.

יצוין כי בשבועות האחרונים קיימה המשטרה סדרת ישיבות שבמסגרתן הוחלט לקדם מציאת חלופה לנוזל הבואש באירועי הפרות סדר, בעקבות עתירה לבג"ץ של עשרות חרדים וסגן ראש העיר ירושלים נגד השימוש בחומר.

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת' )

האירוע החריג ביותר במהלך ההפגנות נרשם כאשר קבוצת חיילים שעברה באזור הותקפה על ידי חלק מהמפגינים, מה שהוביל את אחד החיילים לשלוף את נשקו האישי בתגובה לתחושת האיום. בנוסף, המפגינים הקיפו ניידת משטרה שהגיעה לזירה וניסו להפוך אותה על צדה תוך קריאות מחאה.

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, שהתייחס לאירועים האחרונים, מתח ביקורת חריפה על ראשי הסיעות החרדיות שנמנעו מלגנות את האלימות. "השתיקה שלהם מזיקה לציבור החרדי כולו. הגיע הזמן שהם יפסיקו לפחד מהקיצוניים וידאגו לציבור שבחר בהם", הסביר כהן בראיון לחדשות 12.

עדכונים נוספים בהמשך.