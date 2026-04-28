תיעוד ויראלי: השליח לא נבהל מהקומיקאי שעצר אותו במשאל רחוב

תיעוד שמעורר עניין רב בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, מציג מפגש יוצא דופן ורצוף מסרים תורניים שהתרחש בלב המולת הרחוב האמריקנית. בסרטון נראה הקומיקאי טרבור אוסטין, המוכר בראיונות רחוב הומוריסטיים, כשהוא ניגש לקבוצת נערים חרדיים ומטיח בהם סדרת אמירות סטריאוטיפיות.

"אני מניח שכל אחד מכם מחזיק בבעלות על אחת מהקבוצות", התבדח אוסטין, והוסיף: "תודה לכם גם על מזג האוויר הנפלא היום". בעוד הנערים מגיבים בחיוך, נכנס לתמונה המחנך הרב משה מינדיק, ובאקט של תושייה הסברתית בחר להפוך את המיקרופון לכלי להפצת מסר יהודי.

כאשר שאל הקומיקאי בציניות כיצד ניתן להביא שלום לעולם, השיב לו הרב מינדיק בביטחון: "כך מביאים שלום לעולם: שבע המצוות שנצטוו על ידי הקל למשה, עבור העם היהודי שיפיץ אותן לעולם כולו", כשכוונתו לשבע מצוות בני נוח.

הרב החב"די פירט בפניו כי כל בני האדם הם "בני נח", ולכן כולנו אחים ואחיות שצריכים לדבוק בערכי מוסר. "תאמין בא-ל אחד, אל תקלל את השם, אל תרצח ואל תגנוב", מנה הרב את המצוות והוסיף כהנהגה טובה: "עבור נקודות זכות נוספות – בצע מעשים של טוב וחסד, צדקה ותפילה".

המפגש המדובר התרחש על רקע אירועי ה"דראפט" של ליגת הפוטבול האמריקנית (NFL) – אירוע שיא שנתי בעולם הספורט שבו נבחרים שחקנים חדשים לקבוצות הליגה. מדובר בהפקה שמושכת אליה מאות אלפי מבקרים ויוצרת חשיפה תקשורתית אדירה.

הרב מינדיק שהה במקום יחד עם תלמידי כיתה ח' ממוסדות "ישיבה סקולס" בפיטסבורג, כחלק מפעילות "מבצעים" של חב"ד שמטרתה זיכוי הרבים והפצת יהדות במוקדי התקהלות מרכזיים.

התיעוד, שכאמור צובר תאוצה בשעות האחרונות עם עשרות אלפי צפיות, הפך לדוגמה עבור אנשי הסברה וחינוך ליכולת לנצל סיטואציה צינית ומורכבת לכדי קידוש שם שמיים. הגולשים ציינו לשבח את העובדה שהרב לא נרתע מהטון המשועשע של הקומיקאי, ובחר להציב מולו משנה סדורה ומכבדת שהפכה את השיחה האקראית לשיעור בערכי נצח מול קהל רחב ומגוון.