כיכר השבת
חורך את הרשת

תיעוד ויראלי: השליח לא נבהל מהקומיקאי שעצר אותו במשאל רחוב

תיעוד מלב אירועי ה"דראפט" של ליגת ה-NFL בארה"ב, הפך לויראלי, ובו נראה המחנך החב"די הופך סיטואציה של סטריאוטיפים מצד קומיקאי אמריקני להזדמנות נדירה של קידוש שם שמיים | במקום להיגרר לבדיחות על "שליטת היהודים בעולם", בחר הרב לנצל את הבמה מול עשרות אלפי צופים כדי להסביר ברהיטות על שבע מצוות בני נח (ברשת)

מתוך הסרטון (צילום: מסך, @thepittscompany)

תיעוד שמעורר עניין רב בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, מציג מפגש יוצא דופן ורצוף מסרים תורניים שהתרחש בלב המולת הרחוב האמריקנית. בסרטון נראה הקומיקאי טרבור אוסטין, המוכר בראיונות רחוב הומוריסטיים, כשהוא ניגש לקבוצת נערים חרדיים ומטיח בהם סדרת אמירות סטריאוטיפיות.

"אני מניח שכל אחד מכם מחזיק בבעלות על אחת מהקבוצות", התבדח אוסטין, והוסיף: "תודה לכם גם על מזג האוויר הנפלא היום". בעוד הנערים מגיבים בחיוך, נכנס לתמונה המחנך הרב משה מינדיק, ובאקט של תושייה הסברתית בחר להפוך את המיקרופון לכלי להפצת מסר יהודי.

כאשר שאל הקומיקאי בציניות כיצד ניתן להביא שלום לעולם, השיב לו הרב מינדיק בביטחון: "כך מביאים שלום לעולם: שבע המצוות שנצטוו על ידי הקל למשה, עבור העם היהודי שיפיץ אותן לעולם כולו", כשכוונתו לשבע מצוות בני נוח.

הרב החב"די פירט בפניו כי כל בני האדם הם "בני נח", ולכן כולנו אחים ואחיות שצריכים לדבוק בערכי מוסר. "תאמין בא-ל אחד, אל תקלל את השם, אל תרצח ואל תגנוב", מנה הרב את המצוות והוסיף כהנהגה טובה: "עבור נקודות זכות נוספות – בצע מעשים של טוב וחסד, צדקה ותפילה".

המפגש המדובר התרחש על רקע אירועי ה"דראפט" של ליגת הפוטבול האמריקנית (NFL) – אירוע שיא שנתי בעולם הספורט שבו נבחרים שחקנים חדשים לקבוצות הליגה. מדובר בהפקה שמושכת אליה מאות אלפי מבקרים ויוצרת חשיפה תקשורתית אדירה.

הרב מינדיק שהה במקום יחד עם תלמידי כיתה ח' ממוסדות "ישיבה סקולס" בפיטסבורג, כחלק מפעילות "מבצעים" של חב"ד שמטרתה זיכוי הרבים והפצת יהדות במוקדי התקהלות מרכזיים.

התיעוד, שכאמור צובר תאוצה בשעות האחרונות עם עשרות אלפי צפיות, הפך לדוגמה עבור אנשי הסברה וחינוך ליכולת לנצל סיטואציה צינית ומורכבת לכדי קידוש שם שמיים. הגולשים ציינו לשבח את העובדה שהרב לא נרתע מהטון המשועשע של הקומיקאי, ובחר להציב מולו משנה סדורה ומכבדת שהפכה את השיחה האקראית לשיעור בערכי נצח מול קהל רחב ומגוון.

סרטון ויראלישבע מצוות בני נח

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר