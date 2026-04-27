דרמה בדקה ה-90: כך ניצלו 4,000 מבחני האברכים מפסילה

יום שהיה אמור להיות שגרתי במרכז הקונגרסים בבנייני האומה בירושלים, הפך לזירה של מתח משפטי חסר תקדים. בעוד כ-1,200 אברכים התיישבו לבחינות הרבנות בנושאי אבלות, שלוש נשים שהגיעו להיבחן מצאו את עצמן מבודדות בחדר נפרד - ללא טפסי בחינה, ללא הסבר ברור, ובעיקר ללא כל ודאות מתי ואם בכלל יורשו לגשת למבחן.

השעות עברו, והמתח גבר. מאחורי הקלעים התנהל מרוץ נגד השעון שעלול היה להסתיים בפסילה גורפת של כל 4,000 המבחנים שנערכו בשבוע האחרון. רק התערבות דרמטית של השופט נועם סולברג בדקה ה-90 מנעה את האסון. בידוד במקום בחינה השעה הייתה מוקדמת בבוקר כאשר שלוש הנבחנות הגיעו למרכז הבחינות. הן זומנו להיבחן בעקבות פסיקת בג"ץ שחייבה את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן במבחני הכשרה לרבנות. אך במקום להתיישב לבחינה לצד שאר הנבחנים, הן הופרדו לחדר צדדי. השעות חלפו. בעוד אלפי האברכים במרכז הקונגרסים עסקו בשאלות ההלכה, שלוש הנשים המתינו בחדר המבודד. לא הוגשו להן טפסי בחינה, לא ניתן הסבר מתי תתחיל הבחינה שלהן. הבלבול היה מוחלט, והחשש מהחמצת המבחן הפך לממשי.

פנייה דחופה לבג"ץ

ארגון "עתים", המייצג את הנבחנות, הבין שהזמן אוזל. פנייה דחופה הוגשה לבית המשפט העליון, בה הוסבר כי הנשים מבודדות במתחם הבחינות ללא אפשרות לגשת למבחן. הטענה המרכזית: אם הנשים לא יורשו להיבחן, בג"ץ עלול להורות על פסילה גורפת של כל המבחנים שנערכו באותו שבוע.

השופט נועם סולברג התערב בדקה ה-90. בהחלטה חריפה, הוא דרש מהרבנות הראשית לאפשר לנשים לגשת למבחן מיד, כדי למנוע את "החמצת השעה" ופסילת אלפי המבחנים. גורמים ברבנות הודו מאוחר יותר כי הלחץ המשפטי היה כבד: "אם הנשים היו נחסמות, היה סיכון ממשי שבג"ץ יפסול את כל 4,000 המבחנים".

הראשון לציון: "לא תהיה הסמכה"

במקביל לדרמה המשפטית, עמדת הנהגת הציבור החרדי נותרה איתנה. הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, הבהיר בשיעורו השבועי כי למרות הכפייה המנהלתית, לא יינתן "כושר" או הסמכה לרבנות לנשים. "אסור לקיים פסיקות בניגוד להלכה", הדגיש ח"כ משה גפני, תוך שהוא תוקף את ההתערבות המשפטית במוסד הרבנות.

בשיעורו, תקף הראשון לציון את בג"ץ על "דריסה ברגל גסה" של מוסד הרבנות. הוא הבטיח לאברכים שגשו למבחנים כי אין להם חשש - הבחינות תקפות, אך לנשים לא תינתן הסמכה רשמית לכהן כרבניות, בניגוד להלכה.

גיבוי מגדולי ישראל

בערב שבת קודש התקיימה פגישה מיוחדת במעונו של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סלים. בפגישה השתתפו הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יעקב שרבאני, הגאון רבי ישראל מאיר יונה ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי. הרבנים חיזקו את ידיו של הראשון לציון "בעומדו על המשמר אל מול רוחות זרות פסולות".

כידוע, הראשון לציון קרא לאברכים לגשת למבחנים ללא חשש, תוך הבטחה שלא יינתן כושר או הסמכה לנשים. בסיום הפגישה נמסר כי "סוכם על שורה של החלטות חשובות לחיזוק עולם התורה והיהדות". למרות הלחץ המשפטי, ההנהגה החרדית ממשיכה לעמוד על עמדתה ההלכתית.

מאבק שנמשך שנים

המאבק על אופי בחינות הרבנות החל לפני מספר שנים, כאשר מוסדות אורתודוכסיים לנשים החלו לדרוש שוויון בגישה למבחנים. פסיקת בג"ץ חייבה את המדינה לאפשר לנשים להיבחן, אך ההנהגה החרדית מסרבת להכיר בהסמכה שתינתן להן.

היום הגיע המאבק לשיא של עימות חזיתי בין דרישות החוק להוראות ההלכה. עתיד מוסד ההסמכה לרבנות נותר בלב הסערה, כאשר שני הצדדים עומדים איתן על עמדותיהם. הדרמה של יום הבחינות מדגימה את המורכבות: מצד אחד, פסיקה משפטית מחייבת. מצד שני, הנהגה רוחנית שמסרבת לסטות מההלכה.

בסופו של יום, שלוש הנשים אכן גשו למבחן בחדר המבודד. אלפי האברכים סיימו את בחינותיהם כסדרן. אך השאלה הגדולה נותרה תלויה ועומדת: מה יקרה בפעם הבאה? האם ימצא פתרון שיאזן בין החוק להלכה, או שהעימות רק יחריף?