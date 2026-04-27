שלושה ילדים חסידי חב"ד הותקפו באלימות ונשדדו לאור יום בשכונת נורת' מיאמי ביץ' שבפלורידה, בעת שרכבו על הקורקינטים החשמליים שלהם ברחוב.

תיעוד קשה של האירוע, ממצלמות האבטחה, שפורסם באתר COLive, חושף את רגעי האימה שבהם הגיחו אלמונים לעבר הילדים, הפעילו נגדם כוח פיזי רב והצליחו לחטוף מידיהם את הכלים היקרים תוך שהם מותירים את הקטינים המומים ומפוחדים.

במהלך המאבק הפיזי שהתפתח במקום בין השודדים לילדים, נפצע אחד הילדים ונזקק לטיפול רפואי.

עדי ראייה וגורמים בקהילה המקומית הגדירו את המראות כ"מזעזעים", במיוחד לאור העובדה כי התקיפה בוצעה ללא כל חשש בלב אזור המזוהה עם הקהילה החרדית בעיר. הסרטון ממצלמות האבטחה מתעד את רגעי השוד מתחילתם ועד להימלטות החשודים מהזירה, והוא הועבר לטיפול גורמי האכיפה.

בעקבות פרסום הסרטון, פרסמו ראשי הקהילה ונציגי ארגוני הביטחון המקומיים פנייה דחופה לציבור לסייע בזיהוי החשודים. "מדובר באירוע חמור מאין כמותו שחצה קו אדום", מסרו גורמים בקהילה, תוך שהם קוראים לכל מי שמחזיק במידע, ולו הקטן ביותר, לפנות למשטרה או למפטרלים הקהילתיים.

בנורת' מיאמי ביץ' פועלת קהילה יהודית גדולה ומלוכדת, ואירועים מסוג זה מעוררים בדרך כלל דריכות גבוהה מחשש לפגיעה מכוונת על רקע דתי או אנטישמי.

נכון לשלב זה, משטרת נורת' מיאמי ביץ' טרם פרסמה את פרטי החשודים או תיאור מדויק שלהם, והחקירה נמצאת בעיצומה. הקהילה היהודית באזור עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות, ובמקביל תוגברה הנוכחות של סיירת הביטחון הקהילתית ברחובות הסמוכים כדי למנוע הישנות של מקרים דומים וכדי להשיב את תחושת המוגנות להורים ולילדים בשכונה.