ישיבת ממשלה סוערת התקיימה היום (ראשון) בעקבות מכתבו של המשנה ליועמ"שית גיל לימון, בו דרש כי הממשלה תקבל החלטות מעשיות להטלת סנקציות כלכליות-אזרחיות נגד בחורי ישיבות שלא מתגייסים. הדיון עורר זעם רב בקרב השרים, שהטיחו ביקורת חריפה בייעוץ המשפטי לממשלה.

כזכור, במכתבו הבהיר לימון כי "הדיון שיתקיים היום בממשלה חייב להסתיים בקבלת החלטות אופרטיביות ובהנחיית משרדי הממשלה לפעול בהקדם האפשרי לקידום צעדים ממשיים ליישום חובת הגיוס". המשמעות המעשית היא דרישה ממשרדי הממשלה - ובראשם משרד העבודה, הרווחה והאוצר - למנוע הטבות, סבסודים ותמיכות מאלו שאינם מתגייסים.

"מדיניות הממשלה היא שמי שלא לומד מתגייס"

השר שלמה קרעי פתח את הדיון בהצגת עמדת הממשלה. קרעי הביא עמו חוברת מפורטת על נושא הגיוס והבהיר: "מדיניות הממשלה היא שמי שלא לומד מתגייס. למה מדברים על צעדים נגד תורתם אומנותם?" השר ביקש להבהיר כי הממשלה אינה מתנגדת לגיוס מי שאינו לומד, אך מתנגדת לפגיעה בלומדי תורה.

יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, התבטא בדיון כי "המשרדים התנגדו לצעדים" שמבקש הייעוץ המשפטי. לדבריו, משרדי הממשלה השונים הביעו התנגדות לדרישות היועמ"ש להטלת סנקציות כלכליות.

ראש הממשלה נתניהו הוסיף: "זה ממש מתאים למסמך של שלמה על הדיפ סטייט, השר יואב קיש הצטרף: "היוצרות התהפכו. הם הממשלה ואנחנו רק מייעצים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את הדרישות: "סותר באופן חזיתי את מדיניות של הממשלה. הם גם פוגעים בכלכלה".

שר המשפטים יריב לוין הטיח: "מאמצי העל של הייעוץ המשפטי לממשלה שניסו להפיל ממשלה נכשלו. אז עכשיו הם רוצים להרוס את המדינה. חבורת אנרכיסטים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הטיח בגיל לימון במהלך הדיון: "אני אומר כאבא לבן בסיירת ומי שתומך בכך שמי שלא לומד יתגייס - על ערבים אתם גם מבקשים סנקציות? אלו שלא מתגייסים?"

בן גביר הוסיף והתריע: "שנית, לא יסלח לכם שאתם מרחיקים דווקא את החרדים שרוצים להתגייס". דבריו מכוונים לטענה כי הלחץ הכלכלי עלול דווקא להרחיק את אלו מהציבור החרדי המעוניינים להשתלב בצבא.

השרה אורית שטרוק הצטרפה לדיון מזווית שונה, כשהיא מדגישה את חשיבות התמיכה הממשלתית במשפחות: "בלי מעונות היום לא הייתי מגיעה למצב שבו אני יושבת כאן".