כיכר השבת
"לא בורנשטיין ולא מורגנשטרן"

הראשון לציון נגד המשטרה הצבאית: "עוצרים רק ספרדים, עם האשכנזים הם לא יעזו להתחיל"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף את מעצר תלמידי הישיבות בידי המשטרה הצבאית והשלכתם לכלא וביקר את העובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם מבני עדות המזרח (חרדים)

12תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

הראשון לציון הגאון רבי תקף בשבוע שעבר את מעצר תלמידי הישיבות בידי המשטרה הצבאית והשלכתם לכלא וביקר את העובדה שכל העצורים במעצרים היזומים של צה"ל הם מבני עדות המזרח.

במהלך שיחת חיזוק לתלמידי ישיבה צעירים התבטא הראש"ל: "צריכים לדעת מה זה ערך של לומדי תורה. אני דיברתי כמה פעמים על המצב היום שעוצרים בחורי ישיבות, בחורים בגיל 17-18 עוצרים אותם, אם מרן (רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. י-כ) היה חי אני לא יודע מה הוא היה עושה, לעצור בן תורה ולהכניס אותו לכלא? מרן לא היה ישן בלילה אם דבר כזה היה קורה".

"עוצרים בחורי ישיבות וממש מבזים", הוסיף הגר"י יוסף בכאב ותקף: "אני לא יודע איך זה יכול להיות אבל עוצרים דווקא ספרדים, ככה זה, עם האשכנזים הם לא יעזו להתחיל איתם, לא בורנשטיין ולא מורגנשטרן, רק עם הספרדים הם מתחילים".

הראשון לציון פנה לתלמידי הישיבה ואמר: "אתם צריכים להיות חזקים, 'כל כלי יוצר עליך לא יצלח', נקווה שבעזרת ה' התקופה הזו תעבור ויעבור הדבר הזה. אצל מרן זה היה בנפשו, עוצרים תלמיד ישיבה בעוון שלומד תורה? איזה כאב היה לו, אנחנו גדלנו אצלו בבית, ראינו את האהבה שלו לבני תורה".

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8
עצרו אשכנזים ביניהם את הבן של הרב פטרופ מספיק עם האשכנזים ספרדים יאלללהההה
משה
אל תגיב
תהיה רגוע
פשוט שנאה, פילוג ושיסוי, אם הוא חושב כך באמת, אני כאשכנזי לא יצא להפגין בשביל תלמידיו, או שכולנו ביחד או שמסיתים אחד נגד השני.
מוטי
תחפשו את הסרטון ביוטיוב 'נעצר בגלל שהוא ספרדי' שמה ר' משה הלל הירש שואל בחור ספרדי האם הסיבה שלא עצרו את החבר שלו זה בגלל שהוא אשכנזי והבחור עונה שהחבר שלו נראה אשכנזי ולכן שיחררו אותו.
אליעזר
7
1 מתוך מאות עצורים. ב א מ ת !
אילן
6
1 מתוך 100 אשכנזי
יוסי
5
מה זה משנה מה העדה צריך לעשות מחאה שתשתיק את המדינה וכולם ישוחררו.
טלי
4
לא נכון! עובדה שהמון מפגינים הם אשכנזים!!!
יהודי
3
כבוד הרב, עוצרים לומדי תורה מכול המגזרים. מי לה' אלי, ספרדים, אשכנזים ,ליטאים ,חסידים. אם לא נאחד כוחות, דם החרדים כולו יהיה הפקר. למען עולם התורה, לפחות לעניין זה בלבד, חייבים לפעול במשותף, לעצירת השיסוי נגד עמלי התורה.
אליהו
2
העובדות הם כך: כל אבל כל האכשנזים שנעצרו זה היה רק בהתקלות עם שוטרים, והספרדים שנעצרו זה היה גם בבתים וגם בהתקלות. בנוסף אני מפנה אותכם לראות את הסרטון של הבחור הספרדי אצל ר' משה הלל הירש, תחפשו ביוטיוב 'נעצר בגלל שהוא נראה ספרדי'. ועם כל זה צריך לומר ביושר שהפלג שרובו אשכנזי מפגין ועוזר לכל אחד לל
גלעד
1
תחפשו את הסרטון ביוטיוב 'נעצר בגלל שהוא ספרדי' שמה ר' משה הלל הירש שואל בחור ספרדי האם הסיבה שלא עצרו את החבר שלו זה בגלל שהוא אשכנזי והבחור עונה שהחבר שלו נראה אשכנזי ולכן שיחררו אותו.
דנה
איך הוא יכול לדעת שזאת הסיבה? הוא עיין במסמכים של החבר שלו? אין לו דרך לדעת וכשהוא אמר את המילה לכן, הוא שיקר כי אין לו אפשרות לדעת שזאת אמת.
מיואש למדי

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