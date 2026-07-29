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"האחות פרצה בבכי": הקלטה מדהימה של הרב יעקב פרבר ז"ל שבועות לפני פטירתו

הקלטה שיענקי שלח מבית החולים, כמה שבועות לפני פטירתו, ממחישה יותר מכל את דמותו ואת פועלו למען הציבור החרדי ולמען כלל ישראל (בארץ)

4תגובות

בארץ

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איש החסד הרב יענקי פרבר ז"ל הותיר אחריו מורשת של עשייה, נתינה ואהבת ישראל.

בגיל צעיר מאוד, ותוך התמודדות עם מחלה נדירה, הוא הצליח להיטיב עם מאות משפחות אברכים ועם אלפי אנשים, מתוך מסירות אין־קץ ואמונה עמוקה בשליחותו.

הקלטה שיענקי שלח מבית החולים, כמה שבועות לפני פטירתו, ממחישה יותר מכל את דמותו ואת פועלו למען הציבור החרדי ולמען כלל ישראל.

הרב יעקב פרבר ז"ל (לפי סעיף 27א)

בהקלטה מספר יענקי כי אחת האחיות בבית החולים, ששמעה על פעילותו במגזר, פרצה בבכי.

היא סיפרה לו כי היא מתגוררת ב, ושלאחרונה שברו את דגל ישראל שהיה בביתה. "אתה נותן לי תקווה שהשנאה שיש היום ברחוב תעבור, בזכותך ובזכות אנשים אחרים", סיכמה בהתרגשות.

חרדיםבית שמשגיוס חרדיםשנאההרב יעקב פרבר

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4
מתגעגע לרב יעקב זצ״ל
חבל על דאבדין
3
ומבלי לוותר כמלוא הנימה על הזהות החסידית, על ההקפדה על קוצו של י׳. מסובך בייסורים והכל במאור פנים. מי יתן לנו תמורתו!
איש החסד, מקדש שם שמיים ברבים
2
הוא "שרה שנירר" של הגברים החרדים. יהי זכרו ברוך.
אהרן
1
פששש!!! עילוי נשמה עצום וד"ל!!!
דין תורה

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