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איש החסד הרב יענקי פרבר ז"ל הותיר אחריו מורשת של עשייה, נתינה ואהבת ישראל.

בגיל צעיר מאוד, ותוך התמודדות עם מחלה נדירה, הוא הצליח להיטיב עם מאות משפחות אברכים ועם אלפי אנשים, מתוך מסירות אין־קץ ואמונה עמוקה בשליחותו. הקלטה שיענקי שלח מבית החולים, כמה שבועות לפני פטירתו, ממחישה יותר מכל את דמותו ואת פועלו למען הציבור החרדי ולמען כלל ישראל.

הרב יעקב פרבר ז"ל ( לפי סעיף 27א )

בהקלטה מספר יענקי כי אחת האחיות בבית החולים, ששמעה על פעילותו במגזר, פרצה בבכי.

היא סיפרה לו כי היא מתגוררת בבית שמש, ושלאחרונה שברו את דגל ישראל שהיה בביתה. "אתה נותן לי תקווה שהשנאה שיש היום ברחוב תעבור, בזכותך ובזכות אנשים אחרים", סיכמה בהתרגשות.