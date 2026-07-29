"יש פה אמירה ברורה" "הוא כמעט לא יוצא ללוויות": הקצין החילוני בחר באדמו"ר מבעלזא כ'איש השבוע' תת-אלוף (במיל') ראם עמינח בחר בפינת 'איש השבוע' באדמו"ר מבעלזא בעקבות הגעתו הנדירה להלווייתו של העסקן החסידי הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל • המנוח, שנפטר בגיל 32 בלבד, יזם את תוכנית "מעלות צור" לשילוב חרדים בבסיסי צה"ל • עמינח באולפן: "האדמו"ר יצא מהבית למרות מצבו הבריאותי - ובחוץ עמד חייל ואף אחד לא פגע בו, יש פה אמירה ברורה" | צפו (כיפות שחורות)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 16:07