כיכר השבת
"יש פה אמירה ברורה"

"הוא כמעט לא יוצא ללוויות": הקצין החילוני בחר באדמו"ר מבעלזא כ'איש השבוע'

תת-אלוף (במיל') ראם עמינח בחר בפינת 'איש השבוע' באדמו"ר מבעלזא בעקבות הגעתו הנדירה להלווייתו של העסקן החסידי הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל • המנוח, שנפטר בגיל 32 בלבד, יזם את תוכנית "מעלות צור" לשילוב חרדים בבסיסי צה"ל • עמינח באולפן: "האדמו"ר יצא מהבית למרות מצבו הבריאותי - ובחוץ עמד חייל ואף אחד לא פגע בו, יש פה אמירה ברורה" | צפו (כיפות שחורות)

במהלך פינת "איש השבוע" באולפן 'כיפות שחורות', הפתיע תת-אלוף (במיל') רא"ם עמינח כשבחר בכ"ק האדמו"ר מבעלזא.

עמינח הסביר כי הגעתו הפיזית של האדמו"ר למסע הלוויה של הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל שיזם את תוכנית "מעלות צור" לשילוב חרדים בבסיסי צה"ל, היא שעמדה בלב הבחירה – צעד חריג ביותר עבור הרבי, שנמנע לרוב מהשתתפות בלוויות לאור מצבו הבריאותי.

"האיש שלי השבוע הוא הרבי מבעלזא – בגלל שהוא בא ללוויה. הוא כמעט לא יוצא ללוויות ובמצב בריאותי לא טוב, ובכל זאת יצא. בתמונה שבה יצא מהבית עמד שם חייל, לא הזיזו אותו והרבי המשיך ללוויה. התמונה הזו אומרת הכל".
הרבי מבאלז בהלוויה של הר"ר יעקב אהרן פרבר ז"ל (צילום: א.מ.ש.)

המחווה של האדמו"ר מקבלת משמעות עמוקה לאור פועלו של המנוח. הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל, מחסידי בעלזא שנפטר בגיל 32 בלבד והותיר אישה ושישה יתומים.

לצד עסקנותו הקהילתית, יזם פרבר ז"ל את תוכנית "מעלות צור" – מיזם לשילוב חרדים בתפקידים חיוניים בבסיסי צה"ל בלבוש אזרחי ותחת פיקוח רבני.

צפו בקטע מהתוכנית המלאה

האדמו"ר מבעלזאיוסי סרגובסקיתא״ל ראם עמינחכיפות שחורותהרב יעקב פרבר

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