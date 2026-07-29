במהלך פינת "איש השבוע" באולפן 'כיפות שחורות', הפתיע תת-אלוף (במיל') רא"ם עמינח כשבחר בכ"ק האדמו"ר מבעלזא.
עמינח הסביר כי הגעתו הפיזית של האדמו"ר למסע הלוויה של הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל שיזם את תוכנית "מעלות צור" לשילוב חרדים בבסיסי צה"ל, היא שעמדה בלב הבחירה – צעד חריג ביותר עבור הרבי, שנמנע לרוב מהשתתפות בלוויות לאור מצבו הבריאותי.
"האיש שלי השבוע הוא הרבי מבעלזא – בגלל שהוא בא ללוויה. הוא כמעט לא יוצא ללוויות ובמצב בריאותי לא טוב, ובכל זאת יצא. בתמונה שבה יצא מהבית עמד שם חייל, לא הזיזו אותו והרבי המשיך ללוויה. התמונה הזו אומרת הכל".
המחווה של האדמו"ר מקבלת משמעות עמוקה לאור פועלו של המנוח. הרב יעקב אהרן (ינקי) פרבר ז"ל, מחסידי בעלזא שנפטר בגיל 32 בלבד והותיר אישה ושישה יתומים.
לצד עסקנותו הקהילתית, יזם פרבר ז"ל את תוכנית "מעלות צור" – מיזם לשילוב חרדים בתפקידים חיוניים בבסיסי צה"ל בלבוש אזרחי ותחת פיקוח רבני.
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