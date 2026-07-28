( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר הכנסת משה אבוטבול פנה הבוקר (שלישי) במכתב חריף ונוקב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', תחת הכותרת "דרישה להפסקת אכיפה בררנית כלפי מוסדות התורה, והפסקת הפגיעה בעקרון השוויון בפני החוק".

במכתבו, שעותקים ממנו נשלחו גם למנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי ומנכ"ל ארגון "בצלמו" שי גליק, מזהיר אבוטבול מפני מדיניות אכיפה סלקטיבית שמפעילה רשות המסים בתקופה האחרונה כלפי מוסדות תורניים ועמותות חרדיות, מדיניות המעוררת חשש כבד לפגיעה בעיקרון השוויון בפני החוק ובאמון הציבור ברשויות. במרכז הפנייה עומדת הטענה כי מוסדות תורה ועמותות תורניות נדרשים להתמודד כיום עם סנקציות ופגיעות כלכליות קשות, ובראשן ביטול הטבת המס המוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המאפשרת לתורמים לקבל זיכוי מס. סנקציות אלו מוטלות בשל טענות וטענות נגד הנוגעות למעמדם האישי של חלק מתלמידי המוסדות מול רשויות המדינה. ח"כ אבוטבול מדגיש כי בעוד שכלפי עולם התורה מופעלת יד קשה ומחמירה, רשויות המדינה נוקטות במדיניות סלחנית ומכילה כלפי גופים ומוסדות אחרים, שבהם מתקיימות תופעות חמורות בהרבה. כדוגמה בולטת לאכיפה הבררנית, מציג ח"כ אבוטבול את פעילותם של ארגונים אזרחיים ופוליטיים. ארגונים אלו, המחזיקים באישור פטור ממס לפי סעיף 46, פרסמו בעבר הודעות סולידריות עם הארגון הפלסטיני "אל-חאק" – ארגון שהוכרז כבר בשנת 2021 על ידי שר הביטחון כארגון טרור בשל זיקתו לחזית העממית לשחרור פלסטין, ואף ספג סנקציות מצד הממשל האמריקאי. בנוסף, מציין אבוטבול כי ארגונים אלו פרסמו דוחות קשים שבהם האשימו את מדינת ישראל בביצוע "ג'נוסייד" ופגיעה שיטתית במערכת הבריאות ברצועת עזה, ובכל זאת לא ננקטו נגדם כל צעדי אכיפה או שלילת הטבות המס.

המכתב שנשלח

בדברי הרקע למכתב מובהר כי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מהווה עורק חיים כלכלי ראשון במעלה עבור מוסדות ללא כוונת רווח, שכן הוא מעודד תרומות מן הציבור. שלילת האישור ממוסד תורני פוגעת באופן אנוש ביכולתו להחזיק את לומדי התורה ולכלכל את מוסדותיו. ח"כ אבוטבול תוהה במכתבו כיצד ייתכן שדווקא ציבור לומדי התורה הופך ליעד מרכזי לצעדי ענישה כלכליים, בעוד שכלפי גופים המביעים סולידריות עם גורמים המוכרזים כארגוני טרור או פוגעים בתדמיתה ובביטחונה של המדינה קיימת אוזלת יד והיעדר אכיפה מובהק.

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חבר הכנסת מזהיר כי אכיפה שאינה אחידה ושוויונית פוגעת קשות באמון הציבור במערכות השלטון, ומעלה חשש כבד כי לא מדובר בהליך מנהלי טהור אלא במהלכים בעלי מאפיינים פוליטיים המונעים מצד גורמים חיצוניים המבקשים ליצור שבר בתוך הציבור בישראל. לדבריו, ככל שהמדינה קובעת כי מעורבות או חשדות משפטיים של יחידים בתוך מוסד מצדיקים פגיעה רוחבית במוסד כולו, הרי שיש להחיל עיקרון זה באופן שווה ללא אפליה וללא משוא פנים – כולל שלילת תקציבים, הטבות ופטורים ממס לפי סעיף 46 גם ממוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות שבהם לומדים משתמטים מחיובים חוקיים.

לסיכום פנייתו, מציב ח"כ אבוטבול שלוש דרישות מרכזיות בפני שר האוצר: להורות על בחינה מיידית של מדיניות האכיפה כלפי מוסדות התורה כדי לוודא שאינה בררנית, להפסיק לאלתר כל סנקציה שאינה מופעלת באופן שוויוני כלפי כלל הגופים במדינה, ולפרסם לציבור קריטריונים ברורים, אחידים ושקופים להפעלת סמכויות רשות המסים מול עמותות ומוסדות ציבור. אבוטבול חותם את מכתבו בקביעה כי שלטון חוק אמיתי חייב להיות שווה לכולם ללא קשר לעמדה פוליטית או השתייכות מגזרית, ומצפה להתערבותו המיידית של שר האוצר לבדיקת הנושא לעומקו.