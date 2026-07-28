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מצבה קשה

החייאה על תינוקת בת 3 שנחנקה מענב בבית בשכונה החרדית בירושלים

ילדה כבת 3 מבית חרדי בשכונת רמות בירושלים נחנקה מלחם וענב. צוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה מצילות חיים, עד שפרמדיק הצליח לחלץ את הענב מקנה הנשימה שלה. לאחר ייצוב ראשוני בשטח, פונתה הילדה לבית החולים כשמצבה קשה (בארץ)

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ילדה קטנה כבת שלוש, בת למשפחה חרדית בשכונה רמות בירושלים, איבדה היום (שלישי) בשעת צהרים את הכרתה לאחר שנחנקה במהלך אכילת ענבים.

מוקדי החירום איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום בעקבות דיווח דחוף על מצוקה נשימתית חריפה, וכוחות הרפואה הראשוניים שהגיעו למקום תוך זמן קצר מצאו את הילדה כשהיא ללא דופק ונשימה ונאבקו על חייה במשך דקות ארוכות.

הצוותים החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ומורכבות במטרה להשיב את הנשימה ולמנוע נזק מוחשי כתוצאה מחוסר בחמצן. חובשי איחוד הצלה, משה וינר, אריאל בן דוד ומוישי אדלר, תיערו את הרגעים הדרמטיים: "כשהגענו למקום סיפרו לנו כי הילדה נחנקה תוך כדי אכילת ענבים. ביצענו בה פעולות החייאה להצלת חייה בסיוע פרמדיק שחילץ ענב מקנה הנשימה".

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

לאחר חילוץ העצם הזר מקנה הנשימה, פונתה הפעוטה בדחיפות בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק בבירה, כשמצבה מוגדר קשה והיא זקוקה לרחמי שמיים מרובים.

פראמדיק מד"א אליהו שלומי, חובש בכיר במד"א יאיר אבא שאול וחובש מד"א ישי רובן סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילדה שנחנקה מענב. הובילו אותנו אל הילדה, והבחנו שהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד ידענו שעלינו לפעול במהירות - התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ובעזרת מכשור רפואי מתקדם הוצאנו את חתיכות הענב מגרונה. לאחר שליבה שב לפעום, פינינו אותו לבית החולים כשמצבה יציב והיא מורדמת ומונשמת."

בעקבות המצב הרפואי המורכב, יצאה המשפחה בקריאה נרגשת לציבור הרחב להתאחד בתפילות ולזעוק לרפואתה השלמה והמהירה של הילדה יעל בת חנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, כשהם מזכירים את מאמר חז"ל "והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים". בקהילה החרדית בירושלים ובשכונת רמות בפרט נישאות תפילות רבות להחלמתה השלמה של הפעוטה.

במקביל למאמצים הרפואיים והרוחניים, באגף הרפואה של איחוד הצלה שבים ומזכירים לציבור ההורים והמטפלים את הסכנה הטמונה באכילת מאכלים עגולים בקרב פעוטות. בהנחיות הבטיחות שהוציאו בארגון הודגש כי "הדרך למנוע חנק בקרב ילדים - לחתוך את הענבים לחתיכות קטנות ולהקפיד ללמד את הפעוטות ללעוס היטב את המזון לפני הבליעה", כאשר יש להקפיד על חיתוך לאורך ולא לרוחב כדי למנוע חסימה מלאה של קנה הנשימה.

איחוד הצלהמד"אשערי צדקרמות (ירושלים)

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2
רפואה שלימה!!! ובמסר להורים היקרם ענבין לא נותנים לילדים כשהם שלמים אלא חוצים ל4 חתיכות קטנות בנוסף לא אוכלים כשיש מוזיקה רועשת מדאי כי זה מבלבל את האכילה אמן שהיא תבריא בלי שום פגע אוהבים השכנים מבני ברק
אריאל
1
אוי רפואה שלמה!!! ובהחלט...אני ממש משתדלת לחתוך ל4 אבל יש מצבים שילד לוקח גם בלי ששמים לב או שהוא מצא ברצפה איזה ענב שהתגלגל ה' ישמרנו!
בתיה

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