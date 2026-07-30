“לאומן ולא לצבא”: חסידי ברסלב הפגינו בתוך טרמינל 3 בנתב”ג

הפגנת חסידי ברסלב - צילום: Doovidl הפגנת חסידי ברסלב | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:14

סערה חריגה פרצה הלילה (בין רביעי לחמישי) בנמל התעופה בן גוריון, כאשר חסידי ברסלב יצאו למחאה סוערת נגד שינוי דרמטי בנהלי היציאה מהארץ. המפגינים, שהגיעו לאזור טרמינל 3, קראו בקול רם את הסיסמה "לאומן ולא לצבא" וניסו לחסום את אחד מכבישי הגישה המרכזיים לנמל התעופה.

המחאה פרצה בעקבות חשיפה מרעישה של הכתב מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, שלפיה רשות האוכלוסין וההגירה שינתה באופן מהותי את נוהל הבדיקה בנתב"ג. על פי הנוהל החדש, נוסעים שנגדם עומד צו עיכוב יציאה מהארץ ייחסמו כבר בשלב הצ'ק-אין המוקדם, ולא רק במעבר הדרכונים כפי שהיה נהוג עד כה. השינוי צפוי להשפיע באופן ישיר על אלפי חסידים המתכננים לעשות את דרכם לקיבוץ באומן לקראת ימי ראש השנה. עד כה, רבים מהם הצליחו לעקוף את המחסומים האלקטרוניים באמצעות שיטת "היצמדות" - מעבר מהיר יחד עם נוסע אחר שעבורו נפתחו השערים האוטומטיים במעבר הדרכונים.

הפגנת ברסלב בנתב"ג - צילום: Doovidl הפגנת ברסלב בנתב"ג | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:17

במהלך המחאה הסוערת ניסו חלק מהמשתתפים לחסום פיזית את אחד מכבישי הגישה המרכזיים בנתב"ג, מה שיצר שיבושי תנועה משמעותיים. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופינו את הצירים תוך זמן קצר, כאשר האירוע הסתיים ללא מעצרים חריגים.

מרשות האוכלוסין וההגירה אישרו את השינוי הדרמטי ומסרו: "בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך."

הפגנת ברסלב בנתב"ג - צילום: Doovidl הפגנת ברסלב בנתב"ג | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:14

הנוהל החדש מעורר גל עצום של ביקורת חריפה וזעם בקרב ארגונים וגורמים חברתיים המסייעים לעריקים חרדים. לדבריהם, המהלך מהווה מכשול בירוקרטי קשוח שמאיים למוטט את תוכניות הנסיעה ההמוניות לאומן, שהפכו לאורך השנים למסורת מושרשת בקרב חסידי ברסלב.

יצוין כי בשנים האחרונות עלה באופן משמעותי מספר החסידים הנוסעים לאומן לראש השנה, כאשר רבים מהם מוגדרים כעריקים על ידי שלטונות הצבא ונגזר עליהם צו עיכוב יציאה. הנוהל החדש צפוי לחסום את האפשרות הזו באופן מוחלט, ולהוביל לעימותים נוספים בין הציבור החרדי לרשויות.