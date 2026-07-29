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אזרחים חצו את הגבול בסתר - והניחו תפילין בעומק סוריה | צפו

שלושה אזרחים ישראלים חצו את הגבול למרחב החרמון בסוריה • כוחות צה"ל איתרו אותם והשיבו לשטח ישראל (צבא וביטחון)

מניחים תפילין בשטח סוריה
מניחים תפילין בשטח סוריה| צילום: צילום: חלוצי הבשן

שלושה אזרחים ישראלים זוהו אמש במרחב החרמון כשהם חוצים את הגבול לשטח סוריה. בתיעוד שפרסמה תנועת 'חלוצי הבשן' ברשת החברתית X הם נראים כשהם מניחים תפילין במקום.

"מניחים תפילין, מתפללים, מודים לקב"ה שהעביר אותנו את הגבול. אין אחיזה בטחונית בלי התיישבות", אומר המצלם בסרטון.

כוחות פעלו לאיתור השלושה, ומוקדם יותר היום השיבו אותם בשלום לשטח ישראל. האזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל, כפי שנמסר מדובר צה"ל.

צה"ל גינה בתוקף את האירוע, המהווה לדבריו "מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

על פי ההודעה, גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית.

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