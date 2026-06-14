בשמחה מעורבת בצער נחגגה בסוף השבוע האחרון שמחת האירוסין של רבקי רזאל, בתו של הזמר יונתן רזאל, עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד.

השמחה נערכה במקום יוצא דופן - ליד מיטתו של האבא יונתן, המאושפז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים.

כזכור, לפני כשבועיים עבר הזמר יונתן רזאל אירוע מוחי קשה ואושפז במצב קשה. אחיו, המוזיקאי אהרן רזאל, עדכן השבוע כי "יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד. הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק".

למרות מצבו הרפואי, החליטה המשפחה לקיים את שמחת האירוסין במחלקת הטיפול הנמרץ, בהשתתפות בני המשפחה הקרובים. הווארט נערך ליד מיטתו של יונתן, שהשתתף בשמחה עם בני משפחתו.

הכלה רבקי רזאל עברה בעצמה מסע קשה בחייה. בערב יום העצמאות בשנת 2010, כשהייתה ילדה, היא נפלה מגג ביתם בשכונת נחלאות בירושלים בזמן שצפתה בזיקוקים ונפצעה קשה מאוד. לאחר תהליך שיקום ארוך והתמדה רבה, היא החלימה בחסדי שמים וחזרה לעצמה.

בימים האחרונים נרשם גל תפילות נרחב לרפואתו של יונתן רזאל. הזמר שולי רנד ואשתו צופית גרנט הגיעו השבוע לתפילה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, במסגרת שהותם בארצות הברית.

במהלך הביקור, הניח רנד פתק מיוחד בציון הקדוש, בו ביקש רפואה שלימה לזמר. "עם ישראל מבקש רפואה שלימה בדחיפות כאן ועכשיו, ליונתן עדי בן חיה רחל", כתב רנד בפתק.

יונתן רזאל, בן 53, הוא זמר ומוזיקאי מוערך בעולם המוזיקה החסידית, אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל. לאורך השנים זכה להצלחה רבה והופיע באירועים רבים ברחבי הארץ. הציבור הרחב מתפלל לרפואתו השלימה והמהירה של יונתן עדי בן חיה רחל.

המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל לרפואה שלימה ומהירה, ומודה לכל המתפללים והמחזקים בימים אלו.