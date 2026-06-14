כיכר השבת
מזל טוב!

במחלקת טיפול נמרץ: ביתו של יונתן רזאל המאושפז במצב קשה - התארסה

יונתן רזאל המאושפז בשערי צדק לאחר אירוע מוחי אירס את בתו • הכלה רבקי נפצעה קשה בילדותה ונרפאה • שמחת הווארט נערכה ליד מיטת האבא המאושפז במחלקת טיפול נמרץ (חרדים)

1תגובות
יונתן רזאל (צילום: יצחק הרץ)

בשמחה מעורבת בצער נחגגה בסוף השבוע האחרון שמחת האירוסין של רבקי רזאל, בתו של הזמר יונתן רזאל, עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד.

השמחה נערכה במקום יוצא דופן - ליד מיטתו של האבא יונתן, המאושפז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים.

כזכור, לפני כשבועיים עבר הזמר יונתן רזאל אירוע מוחי קשה ואושפז במצב קשה. אחיו, המוזיקאי אהרן רזאל, עדכן השבוע כי "יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד. הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק".

למרות מצבו הרפואי, החליטה המשפחה לקיים את שמחת האירוסין במחלקת הטיפול הנמרץ, בהשתתפות בני המשפחה הקרובים. הווארט נערך ליד מיטתו של יונתן, שהשתתף בשמחה עם בני משפחתו.

הכלה רבקי רזאל עברה בעצמה מסע קשה בחייה. בערב יום העצמאות בשנת 2010, כשהייתה ילדה, היא נפלה מגג ביתם בשכונת נחלאות בירושלים בזמן שצפתה בזיקוקים ונפצעה קשה מאוד. לאחר תהליך שיקום ארוך והתמדה רבה, היא החלימה בחסדי שמים וחזרה לעצמה.

בימים האחרונים נרשם גל תפילות נרחב לרפואתו של יונתן רזאל. הזמר שולי רנד ואשתו צופית גרנט הגיעו השבוע לתפילה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, במסגרת שהותם בארצות הברית.

במהלך הביקור, הניח רנד פתק מיוחד בציון הקדוש, בו ביקש רפואה שלימה לזמר. "עם ישראל מבקש רפואה שלימה בדחיפות כאן ועכשיו, ליונתן עדי בן חיה רחל", כתב רנד בפתק.

יונתן רזאל, בן 53, הוא זמר ומוזיקאי מוערך בעולם המוזיקה החסידית, אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל. לאורך השנים זכה להצלחה רבה והופיע באירועים רבים ברחבי הארץ. הציבור הרחב מתפלל לרפואתו השלימה והמהירה של יונתן עדי בן חיה רחל.

המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל לרפואה שלימה ומהירה, ומודה לכל המתפללים והמחזקים בימים אלו.

אשפוזאירוסיןיונתן רזאלטיפול נמרץרזאליהונתן רזאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה שמו לתפילה,? עצוב מאד הכל לטובה
רפואה שלמה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר