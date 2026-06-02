הזמר אהרון רזאל התייחס הבוקר (שלישי) לאירוע המוחי המצער שעבר אתמול אחיו הזמר יונתן רזאל וקרא לציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתו, תוך שמעדכן במצבו.

"יונתן אחי מאושפז, הוא בהכרה, הוא מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך", כתב אהרן רזאל בסטטוס שפרסם בוואטספ שלו.

הוא הוסיף ופירט: "בנתיים מצבו יציב, מודים על התפילות והדאגה, רק צריכים עוד כמה תפילות, שנזכה לבשר בשורות טובות".

בהמשך כתב: "שלום לכולם, ראשית אני רוצה להודות מעומק הלב לעם ישראל על החיבוק העצום, הדאגה והתפילות הרבות שמגיעות אלינו מרגע פרסום הידיעה, על אחי האהוב יונתן. זה מחזק אותו ואת כל המשפחה בצורה בלתי רגילה".

לדבריו, "בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי: יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד.

"הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק. הרופאים אופטימיים, אך הוא זקוק כעת למנוחה מוחלטת כדי להחלים. אנו מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של יונתן עדי בן חיה רחל. מרגישים כמה שזה עוזר!! תודה רבה לכולכם".

כזכור, הזמר יונתן רזאל בן ה-53 אושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' לאחר שעבר אירוע מוחי. מקורביו מסרו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "צריך הרבה תפילות הוא בסכנת חיים".

מהמרכז הרפואי 'שערי צדק' נמסר כי "הזמר יונתן רזאל אושפז לפני מספר ימים במרכז הרפואי שערי צדק בשל דימום מוחי. יונתן בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף".

יונתן רזאל הוא זמר, פסנתרן, מוזיקאי, מלחין, מעבד מוזיקלי ומנצח ישראלי. הוא נולד בשנת 1973 בניו יורק, כבן בכור לקרול ומיכה רזאל. יונתן הוא אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל. כשהיה בן שנתיים משפחתו עלתה לישראל והתיישבה בשכונת נחלאות בירושלים, ואז החלה המשפחה בתהליך חזרה בתשובה.

הציבור נקרא להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל.