כיכר השבת
זקוק לתפילות

אהרון רזאל מתייחס לאירוע המוחי שעבר אחיו: "פרסומים מעט מוגזמים"

"בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי", שיתף הבוקר אהרון רזאל, אחיו של יונתן  רזאל שאושפז בבית החולים בעקבות אירוע מוחי | הוא שיתף במצבו: "הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק" (אנשים)

אהרון ויונתן רזאל (צילום: גיא סידי)

הזמר אהרון רזאל התייחס הבוקר (שלישי) לאירוע המוחי המצער שעבר אתמול אחיו הזמר יונתן רזאל וקרא לציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתו, תוך שמעדכן במצבו.

"יונתן אחי מאושפז, הוא בהכרה, הוא מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך", כתב אהרן רזאל בסטטוס שפרסם בוואטספ שלו.

הוא הוסיף ופירט: "בנתיים מצבו יציב, מודים על התפילות והדאגה, רק צריכים עוד כמה תפילות, שנזכה לבשר בשורות טובות".

בהמשך כתב: "שלום לכולם, ראשית אני רוצה להודות מעומק הלב לעם ישראל על החיבוק העצום, הדאגה והתפילות הרבות שמגיעות אלינו מרגע פרסום הידיעה, על אחי האהוב יונתן. זה מחזק אותו ואת כל המשפחה בצורה בלתי רגילה".

לדבריו, "בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי: יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד.

"הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק. הרופאים אופטימיים, אך הוא זקוק כעת למנוחה מוחלטת כדי להחלים. אנו מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של יונתן עדי בן חיה רחל. מרגישים כמה שזה עוזר!! תודה רבה לכולכם".

כזכור, הזמר יונתן רזאל בן ה-53 אושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' לאחר שעבר אירוע מוחי. מקורביו מסרו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "צריך הרבה תפילות הוא בסכנת חיים".

מהמרכז הרפואי 'שערי צדק' נמסר כי "הזמר יונתן רזאל אושפז לפני מספר ימים במרכז הרפואי שערי צדק בשל דימום מוחי. יונתן בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף".

יונתן רזאל הוא זמר, פסנתרן, מוזיקאי, מלחין, מעבד מוזיקלי ומנצח ישראלי. הוא נולד בשנת 1973 בניו יורק, כבן בכור לקרול ומיכה רזאל. יונתן הוא אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל. כשהיה בן שנתיים משפחתו עלתה לישראל והתיישבה בשכונת נחלאות בירושלים, ואז החלה המשפחה בתהליך חזרה בתשובה.

הציבור נקרא להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל.

יונתן רזאלאהרון רזאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר