הזמר יונתן רזאל עבר אירוע מוחי אושפז במצב קשה

הזמר יונתן רזאל בן ה-53 אושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' לאחר שעבר אירוע מוחי.
מקורביו מסרו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "צריך הרבה תפילות הוא בסכנת חיים".
הציבור נקרא להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל.
