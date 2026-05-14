המיליארדר אדם נוימן: "אחת ההחלטות הטובות בחיי - שמירת שבת"

המיליארדר אדם נוימן מספר כי אחת ההחלטות הטובות שעשה בחייו היא שמירת השבת.

בראיון שערך לתקשורת הבינלאומית הוא אמר: "עזוב את החוקים הדתיים, בוא נלך על החוקים הרוחניים, הכלל הוא שאתה לוקח יום אחד בשבוע ומתנתק למשך 24 שעות מהעולם החיצוני ואתה מתחבר לעולם הפנימי, לעצמך, לאשתך, לילדים, לחברים הקרובים שלך - בלי טכנולוגיה, בלי בישול, בלי עבודה, לא מדברים על עסקים בשבת, הרעיונות הכי טובים לעסקים מגיעים בשבת".

בהמשך דבריו הוסיף: "השבת היא חוק שקיים כבר 3,000 שנה, משם הוא מגיע, אבל הוא רלוונטי היום יותר ממה שהיה אי פעם, אני אומר את זה לאנשים כל הזמן, תשכחו מהחלק הדתי, קחו את הטלפון ושימו אותו בצנצנת העוגיות, תסגרו אותה וקחו 24 שעות, שימו לב כמה פעמים בשלושת השבועות הראשונים תכניסו יד לכיס כדי לבדוק את הטלפון, זה אומר שאתם מכורים, תעברו את הלילה, ביום הבא תהיו מנותקים מהטלפון, רק אל תשתמשו בו, תגידו לי אחר כך אם היה לכן שבוע טוב יותר, אם כן, תעשו את זה שוב".

לסיום אמר: "אני ממליץ לכל מי שאני פוגש, תתנתקו מהטלפון ל-24 שעות, הייתי אומר שללא ספק הצעד הרוחני הכי גדול שעשיתי הוא שמירת השבת".