נציב השב"ס אצל הרב יגאל כהן - צילום: רומי הראל ונועם אליהו
רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר הגיע היום (שלישי) לברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון
הרב יגאל כהן ראש מועצת הרבנות הראשית לישראל.
הרב בירך את יעקובי "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", זאת בצל ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליטות המדינה
להגיש כתב אישום נגד יעקובי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.
לביקור התלוו גונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, הרב מנחם יעקבזון ראש תחום חירום וקבורה בשירות בתי הסוהר, איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ושמעון ברדי עוזרו של הרב יגאל כהן.
