איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיבה היום (ראשון) בהרחבה לביקורות שהושמעו בעקבות מסיבת יום ההולדת ה-50 לבעלה, שנערכה במוצאי שבת האחרון במושב אמונים.
"רצינו לעשות משהו משמח לאיתמר שחוגג 50", הבהירה איילה בן גביר בראיון למתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל'. "מותר לחגוג ולשמוח. איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף. כולנו חיים את הסיטואציה".
בן גביר התייחסה במפורש לביקורות שהושמעו באולפנים השונים בעקבות האירוע: "לגבי הביקורות באולפנים, לא משנה מה היה קורה - היו יוצאים נגד, גם אם היה מקיים אירוע קטן. מדובר באנשים ממורמרים ומאוד מאוד ספציפיים".
היא הוסיפה: "זה נכון שיש אתגרים ושיש הרבה כאב, אבל בסוף יש גם הרבה טוב במדינה וזה שמנסים לדכדך - ממליצה לכולם לא להקשיב להם, הם גומרים את כל שמחת החיים. מותר לחייך ומותר לשמוח".
כזכור, מסיבת יום ההולדת התקיימה בוילה 'ספייס' במושב אמונים בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל. במהלך האירוע העניקה איילה בן גביר לבעלה עוגת יום הולדת מיוחדת שעליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים".
יצוין כי מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אישר לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבה, תוך שהוא מבהיר כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף באירוע.
במהלך המסיבה התקשר ראש הממשלה בנימין נתניהו לברך את השר לרגל יום הולדתו. בשיחה המשעשעת, שאל נתניהו את בן גביר "בן כמה הוא?", ובן גביר נהנה מהשאלה והגיב בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?"
