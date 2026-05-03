איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיבה היום (ראשון) בהרחבה לביקורות שהושמעו בעקבות מסיבת יום ההולדת ה-50 לבעלה, שנערכה במוצאי שבת האחרון במושב אמונים.

"רצינו לעשות משהו משמח לאיתמר שחוגג 50", הבהירה איילה בן גביר בראיון למתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל'. "מותר לחגוג ולשמוח. איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף. כולנו חיים את הסיטואציה".

בן גביר התייחסה במפורש לביקורות שהושמעו באולפנים השונים בעקבות האירוע: "לגבי הביקורות באולפנים, לא משנה מה היה קורה - היו יוצאים נגד, גם אם היה מקיים אירוע קטן. מדובר באנשים ממורמרים ומאוד מאוד ספציפיים".

היא הוסיפה: "זה נכון שיש אתגרים ושיש הרבה כאב, אבל בסוף יש גם הרבה טוב במדינה וזה שמנסים לדכדך - ממליצה לכולם לא להקשיב להם, הם גומרים את כל שמחת החיים. מותר לחייך ומותר לשמוח".