כיכר השבת
"גומרים את שמחת החיים"

איילה בן גביר מגיבה לביקורות על מסיבת יום הולדת 50 של בעלה השר

רעייתו של השר לביטחון לאומי מתייחסת לביקורות על מסיבת יום ההולדת ה-50 | "איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף" | התגובה המלאה

יום הולדת חמישים לשר בן גביר (צילום: שרון רביבו)

איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי , הגיבה היום (ראשון) בהרחבה לביקורות שהושמעו בעקבות מסיבת יום ההולדת ה-50 לבעלה, שנערכה במוצאי שבת האחרון במושב אמונים.

"רצינו לעשות משהו משמח לאיתמר שחוגג 50", הבהירה איילה בן גביר בראיון למתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל'. "מותר לחגוג ולשמוח. איתמר וחברי עוצמה יהודית נמצאים בצפון בלי סוף. כולנו חיים את הסיטואציה".

בן גביר התייחסה במפורש לביקורות שהושמעו באולפנים השונים בעקבות האירוע: "לגבי הביקורות באולפנים, לא משנה מה היה קורה - היו יוצאים נגד, גם אם היה מקיים אירוע קטן. מדובר באנשים ממורמרים ומאוד מאוד ספציפיים".

היא הוסיפה: "זה נכון שיש אתגרים ושיש הרבה כאב, אבל בסוף יש גם הרבה טוב במדינה וזה שמנסים לדכדך - ממליצה לכולם לא להקשיב להם, הם גומרים את כל שמחת החיים. מותר לחייך ומותר לשמוח".

כזכור, מסיבת יום ההולדת התקיימה בוילה 'ספייס' במושב אמונים בהשתתפות אישי ציבור ובכירי משטרת ישראל. במהלך האירוע העניקה איילה בן גביר לבעלה עוגת יום הולדת מיוחדת שעליה מוטבע חבל תלייה, עם הכיתוב: "מזל טוב לשר בן גביר, לפעמים חלומות מתגשמים".

יצוין כי מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אישר לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבה, תוך שהוא מבהיר כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף באירוע.

במהלך המסיבה התקשר ראש הממשלה לברך את השר לרגל יום הולדתו. בשיחה המשעשעת, שאל נתניהו את בן גביר "בן כמה הוא?", ובן גביר נהנה מהשאלה והגיב בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?"

5
למה עוגה עם חבל תלייה?
מזל טוב
העוגה זו פשלה אמיתית של ממש
...
4
עם בנט או לפיד היו עושים את זה כמה גידופים ורעל היה נשפך כאן נכון ?שטופי מח אומללים
שמאלני
3
לאיתמר היקר מגיע בכל מקרה מכות לא משנה מה הוא עושה לכן עשה בשכל שהשתתף ביומולדת כי לו ךא היה משתתף היו יוצאים עליו מדוע לא השתתף לאחר שהכינו לו ארוע. אז הכל טוב יחיו הרעים ויסבלו
מגיע לו מכות
2
כמה היא צודקת.כל מה שיעשו בימין תמיד הממורמרים בשמאל יצייתו.כאילו שהן לא נוסעים טמבלים.צבועין כמו תמיד.המון מזל טוב לשר ,תמשיך לעשות עבודה מצויינת
שירוש
1
הכלבים נובחים והשיירה עוברת.
ציון

