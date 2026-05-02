המסיבה החגיגית "בן כמה אתה חושב שאני?" שיחת הברכה המשעשעת של נתניהו לבן גביר | צפו ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר הערב (מוצאי שבת) לברך את השר איתמר בן גביר לרגל יום הולדתו | בשיחה, המשעשעת משהו, שאל ראש הממשלה את בן גביר "בן כמה הוא?", בן גביר נהנה מהשאלה והגיב לנתניהו בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?" - כך הגיב נתניהו | וגם: הברכה שבירך נתניהו את בן גביר - שתלה את האשמה בבנו שובאל | צפו בתיעוד (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 23:49