ראש הממשלה מברך את השר בן גביר| צילום: צילום: מילן עמר
המסיבה החגיגית
"בן כמה אתה חושב שאני?" שיחת הברכה המשעשעת של נתניהו לבן גביר | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר הערב (מוצאי שבת) לברך את השר איתמר בן גביר לרגל יום הולדתו | בשיחה, המשעשעת משהו, שאל ראש הממשלה את בן גביר "בן כמה הוא?", בן גביר נהנה מהשאלה והגיב לנתניהו בחיוך: "בן כמה אני נראה לך?" - כך הגיב נתניהו | וגם: הברכה שבירך נתניהו את בן גביר - שתלה את האשמה בבנו שובאל | צפו בתיעוד (ברנז'ה)
