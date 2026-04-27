סקר דרמטי: האיחוד של בנט ולפיד גובר על הליכוד | אלו המספרים

סקר 'חדשות 12' לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת של בנט ולפיד: 26 מנדטים למפלגה המאוחדת מול 25 לליכוד | האופוזיציה מגיעה ל-60 מנדטים (בארץ)

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת

סקר ראשון שפורסם ב'חדשות 12' לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד מצביע על התחזקות משמעותית למפלגה המאוחדת, שזוכה ל־26 מנדטים ועוקפת במנדט את הליכוד בראשות שמקבל 25 מנדטים.

לפי הסקר, אם הבחירות היו מתקיימות היום, האופוזיציה הייתה מגיעה ל-60 מנדטים ללא המפלגות הערביות.

בהשוואה לסקר קודם, שבו מפלגתו של קיבלה 21 מנדטים ושל לפיד 7, נראה כי האיחוד ביניהם אינו מביא לסכום מלא של שני הכוחות בנפרד. הליכוד שומר על כוחו מהסקר הקודם. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ל-15 מנדטים.

יתר המפלגות נותרות יחסית יציבות: הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלים 10 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עולה ל-9, וכך גם ש״ס ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, ורע״ם וחד״ש־תע״ל זוכות ל־5 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית, כחול לבן והמילואימניקים נותרות מתחת לאחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, הקואליציה מקבלת 50 מנדטים לעומת 60 לאופוזיציה, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב־10 מנדטים.

בתרחישים שנבחנו עולה כי אם איזנקוט יצטרף למפלגת בנט-לפיד, הרשימה עשויה לזנק ל-41 מנדטים. תרחיש נוסף שבדק את הקמת "הליכוד ב׳" מצביע על שינוי במפת הכוחות, שבו הליכוד החדש חוצה את אחוז החסימה ומקבל 5 מנדטים, אך גורע קולות בעיקר מהאופוזיציה.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו מוביל מול בנט עם 41 אחוז לעומת 37 אחוז, ומקדים גם את איזנקוט וליברמן בהשוואות דומות. בנוסף נמצא כי רוב מצביעי האופוזיציה, כ-65 אחוז, תומכים בחבירה של איזנקוט למפלגת בנט־לפיד.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
עוד בולשיט מאותו סוג מבית מדרשם של ערוץ 12 השמאלנים
יחיאל
13
אני מכיר אנשים שבכוונה יגידו שהם בוחרים בנט כדי לבלבל אותו ולהשלות אותו ואז לגרום לו מפלה, כמו שהיה לו בפעםנקודמת....
שטויות
12
סקרים זה בלוף רק העבודה בשטח קובעת ראינו מה קרה ב-96' כשכולם חגגו ובסוף הלב היהודי ניצח לא להירדם
ועקנין
11
סקרים זה כמו ריח של אוכל זה לא משביע רק הצבעה בפועל היא האוכל האמיתי לא להתפתות לשקט המדומה
מנשה
10
אל תטעו בסקרים מחמיאים הניצחון נמצא אצל האנשים הפשוטים בשכונות לא באולפנים רק אם נחרוש את הארץ נגיע לתוצאה המיוחלת
אליהו
9
🤣🤣🤣🤣 אוי זה טוב הבדיחות של ערוץ 12 משתפרות...
משה
8
מומלץ מאוד לבדוק את הסטוריית הסקרים של ערוץ 12 הכל שטויות. עיין ערך פייגלין .....
רוני
7
אנחנו לא עובדים אצל הסוקרים הנתונים שלנו מגיעים מהשטח מהפניות של הציבור ומעבודה סיזיפית סקרים הם תמונה רגעית עבודה קשה היא הישג קבוע
מלול
6
הכותרות נוצצות אבל אין בהן נשמה ואין בהן אמת פנימית שמחזיקה לאורך זמן הסקרים הם כמו עננים באים והולכים ואין עליהם קיום יציב רק חיבור אמיתי לציבור ועשייה מתמדת הם שמביאים הצלחה אמיתית ביום הבחירות
דוד
5
מנסים לגרום לנו לצחוק בכח🤷‍♂️
נו באמת

