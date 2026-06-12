המתיחות המשמעותית בצמרת קמפיין הבחירות של מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט פרצה בימים האחרונים אל מעל פני השטח, על רקע דאגה עמוקה מהיחלשות המפלגה בסקרים האחרונים.

מיכאל שמש מדווח ב'חדשות 13' כי בכיר בסביבתו של בנט, המשמש כאחד ממובילי הקמפיין, הביע ביקורת חריפה ויוצאת דופן על הגורמים המובילים לקשיים האלקטורליים של הרשימה.

בדבריו, הגדיר הבכיר את המכשולים המרכזיים של המפלגה במילים קשות: "יש לנו שני 'פיגועים' – אחד זה יאיר לפיד, השני הוא ליאור חורב. אם לא יהיה שינוי, נתקשה להתרומם".

בסביבתו של בנט מפרטים את הטענות הללו ומסבירים כי פעילותו של יאיר לפיד יוצרת נזק ישיר למפלגה, שכן הוא "הבריח" מצביעי ימין מתונים ששקלו לתמוך בבנט. במקביל, הם מביעים ביקורת גם לעבר האסטרטג הפוליטי ליאור חורב, אשר מונה לתפקידו רק לאחרונה, בטענה שהוא מתקשה לגבש אסטרטגיה יעילה שתחלץ את המפלגה מהמשבר הנוכחי בסקרים.

ממפלגת 'ביחד' הגיבו לחדשות 13: "מדובר בעוד סיפור מומצא מגורמים עלומים שאיש אינו מכיר".