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"מציתים עימותים"

קרע בצמרת הקמפיין של בנט: "לפיד וחורב הם 'פיגועים' שמבריחים מצביעים"

המתיחות בצמרת מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט מגיעה לשיא בעקבות מגמת הירידה בסקרים. בכיר במטה הקמפיין מפנה אצבע מאשימה חריפה לעבר יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, ולעבר האסטרטג שמונה לאחרונה, ליאור חורב (חדשות)

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(צילום: Miriam Alster/Flash90)

המתיחות המשמעותית בצמרת קמפיין הבחירות של מפלגת "ביחד" בראשות פרצה בימים האחרונים אל מעל פני השטח, על רקע דאגה עמוקה מהיחלשות המפלגה בסקרים האחרונים.

מיכאל שמש מדווח ב'חדשות 13' כי בכיר בסביבתו של בנט, המשמש כאחד ממובילי הקמפיין, הביע ביקורת חריפה ויוצאת דופן על הגורמים המובילים לקשיים האלקטורליים של הרשימה.

בדבריו, הגדיר הבכיר את המכשולים המרכזיים של המפלגה במילים קשות: "יש לנו שני 'פיגועים' – אחד זה , השני הוא ליאור חורב. אם לא יהיה שינוי, נתקשה להתרומם".

בסביבתו של בנט מפרטים את הטענות הללו ומסבירים כי פעילותו של יאיר לפיד יוצרת נזק ישיר למפלגה, שכן הוא "הבריח" מצביעי ימין מתונים ששקלו לתמוך בבנט. במקביל, הם מביעים ביקורת גם לעבר האסטרטג הפוליטי ליאור חורב, אשר מונה לתפקידו רק לאחרונה, בטענה שהוא מתקשה לגבש אסטרטגיה יעילה שתחלץ את המפלגה מהמשבר הנוכחי בסקרים.

ממפלגת 'ביחד' הגיבו לחדשות 13: "מדובר בעוד סיפור מומצא מגורמים עלומים שאיש אינו מכיר".

נפתלי בנטיאיר לפידביחדליאור חורב

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זהו האליבי של בנט, כבר עכשיו מכין לתלות את ההפסד והאשמה בלפיד, כך עובד הנוכל, אם ירויח יגיד זה אני בנט, ואם יפסיד יגיד זה לפיד, לך תדע עם מי יש לך עסק, אבל לפיד אין לו ברירה הוא תקוע, אם ילך לבד בודאי עכשיו לא יעבור את אחוז החסימה, אז כדאי לו לספוג את העלבון של ירידה בסקרים, אבל לפחות הוא בפנים, נעב
אריה

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