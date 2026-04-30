כיכר השבת
"נושאים רגישים"

עישנו יחד סיגרים: הפגישה של נתניהו עם הפרשן ונציג בעלי הערוץ

ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד היום בלשכתו עם הפרשן יעקב ברדוגו ועם נתנאל סימן-טוב, נציגו של בעלי ערוץ 14 יצחק מירלשוילי. לפי הדיווח של מיכאל שמש, הפגישה עסקה בנושאים מדיניים וביטחוניים, כאשר ברקע עומד הניסיון לקדם את מינויו של גבי סיבוני לראש המל"ל. המשתתפים סירבו למסור תגובה רשמית לפרסום (בארץ)

(צילום: Dor Pazuelo/Flash90)

פגישה בלשכת ראש הממשלה בין לבין הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו ונתנאל סימן-טוב, נציגו של המיליארדר יצחק מירלשוילי, מעוררת עניין במערכת הפוליטית.

על פי הדיווח היום (חמישי) של מיכאל שמש ב'כאן חדשות', השלושה נועדו היום בלשכה בירושלים, כאשר על פי גורם המעורה בפרטים, השיחה עסקה בין היתר בנושאים מדיניים וביטחוניים רגישים. במהלך המפגש נצפו נתניהו וברדוגו כשהם מעשנים סיגרים.

הפגישה מגיעה על רקע דיווחים לפיהם יעקב ברדוגו, שנחשב לאחד המקורבים והמשפיעים ביותר על ראש הממשלה, מקדם בתקופה האחרונה את מועמדותו של פרופסור גבי סיבוני לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל).

יעקב ברדוגו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סיבוני, המופיע כפרשן קבוע בתכניותיו של ברדוגו ובשידורי ערוץ 14, נחשב כעת לאחד המועמדים המובילים לתפוס את התפקיד הביטחוני הבכיר. ברדוגו כבר הוכיח את כוחו מאחורי הקלעים בעבר, כאשר שמו נקשר כמי שעמד מאחורי המהלך לצירופו של גדעון סער לממשלה.

המעורבים בחרו שלא להגיב לפרסום בכאן חדשות. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה רשמית, וגם יעקב ברדוגו ונתנאל סימן-טוב סירבו להתייחס לפרטים או למהות המפגש שנחשף.

