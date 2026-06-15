"יש לי חסינות": הסערה שהתפוצצה בוועדת הכנסת

מה שהחל כדיון שגרתי נוסף בוועדת הכנסת, הסתיים בסערה רבתי כאשר יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר כץ, נאלץ להפעיל את סמכותו ולהורות על הוצאתו של חה"כ נאור שירי (יש עתיד) מהדיון. הרקע: דיון בנושא החסינות של חה"כ טלי גוטליב (הליכוד), שהפך במהירות לזירת עימות פוליטי חריף.

העימות החל כאשר חה"כ שירי, בצעד שנועד לעורר פרובוקציה, פנה לעבר חה"כ גוטליב שנכחה בחדר בעקיצה ארסית. רגע לפני שהוצא מהאולם, ביקש שירי לנצל את מעמדו הפרלמנטרי וקרא בקול: "יש לי חסינות, אתם לא יכולים להוציא אותי!".

"התקנון עומד לפני החסינות שלך"

התגובה לא איחרה לבוא. חה"כ גוטליב, שלא נותרה חייבת, גערה בו בחריפות: "התקנון עומד לפני החסינות שלך!", אמרה בקול רם. המשפט הזה מהדהד היטב לאור הסערות הציבוריות האחרונות סביב חסינותה של גוטליב עצמה, והפך את הרגע לסמל של הפרדוקס הפרלמנטרי.

הנוכחים בחדר העידו על תחושת מבוכה וסערה, כאשר הדיון הופסק לזמן קצר. הדברים של שירי נתפסו בעיני רבים כניסיון ציני לרקוד על התפר שבין חסינות פרלמנטרית לבין משמעת תקנונית מחייבת.

סימפטום למתח העמוק בכנסת

הסערה הזו היא רק סימפטום נוסף למתח העמוק השורר בבית המחוקקים, כאשר נושא החסינות – על שלל היבטיו המוסריים והחוקיים – הופך לכלי ניגוח בתוך הוויכוח הפוליטי היומיומי. כזכור, ועדת הכנסת אישרה לאחרונה את חוק הפיזור, והמתחים בין הקואליציה לאופוזיציה רק מחריפים.

יצוין כי בימים האחרונים מתקיימים דיונים סוערים נוספים בוועדות הכנסת, ובהם המינוי השנוי במחלוקת של חה"כ לימור סון הר-מלך ליו"ר ועדת הבריאות, שעורר גם הוא סערה ציבורית.