הבריכה בוואדי א-זרקא - צילום: ישראל שפירא הבריכה בוואדי א-זרקא | צילום: צילום: ישראל שפירא 10 10 0:00 / 2:25

קפצתי לבריכת המים בחדוה. מים נעימים להפליא זורמים מבטן ההר. חוץ מר' יפתח שליווה אותי. לא היה במקום שום יהודי. כמובן לא משוריינים, ולא חיילים חמושים.

לפני עשור הגעתי לכאן עם סבא עמית אררט (אז לא סבא...) עם מאות מטיילים בהדרכתו של מאיר רוטר האגדי. את מאות המטיילים ליוו חיילים שהגיעו עם ג'יפים משוריינים. ככה נראה אז "טיול" בואדי א-זרקא שבהר אפרים רק 25 דקות ממודיעין עילית ואלעד. אתמול הגעתי לבדי.

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

לאחר שטבלתי במים, נזכרתי בסוגיה תנ"כית אותה הזכרתי בעבר במדור זה: האם אלה הם נחלי גָּעַשׁ המקראיים? מהומה בנאום של בנט: האשים את הממשלה וחטף קריאות מהקהל חזקי שטרן | 14.06.26 אחרי האמירה שעוררה סערה: יאיר גולן יוצא בפומבי נגד נאור נרקיס יוני גבאי | 14.06.26 שישים מעיינות בק"מ בודד ואדי א-זרקא מחזיק ריכוז מעיינות שאין שני לו בארץ. מעל שישים מעיינות פורצים לאורכו. אילולי הערבים לא היו משתמשים במי הנחל לחקלאות - הנחל היה זורם איתן כל עונת הקיץ. ערבים מקומיים אף בנו לאורך הנחל בריכות ענק ממי הנחל והנביעות הרבות. תתארו לעצמכם: בריכה ללא כלור ניזונת ישירות ממי הנחל! (כיום הבריכות נטושות ומחכות לידיים עבריות שישפצו אותם).

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

נחלי גָּעַש

התנ"ך מזכיר פעמיים "נַחֲלֵי גָעַשׁ". שניים מגיבורי דוד המלך הגיעו ממקום זה: "בְּנָיָהוּ פִּרְעָתֹנִי הַדַּי מִנַּחֲלֵי גָעַשׁ" (שמואל ב' כ"ג) ו"חוּרַי מִנַּחֲלֵי גָעַשׁ" (דברי הימים א' י"א). יהושע בן נון נקבר "מִצְּפוֹן לְהַר-גָּעַשׁ" - בתמנת-סרח שבהר אפרים.

יש הסבורים שקברו של יהושע נמצא בתל תבנה - הסמוך לנווה צוף. אם נקבל זיהוי זה, הרי שנחלי גָּעַשׁ הם המעיינות הפורצים בואדי א-זרקא ממש לידו וזה כוונת הפסוק על הר געש שלידו נקבר יהושע.

המילה "גָּעַשׁ" עצמה ברוב הופעותיה בתנ"ך קשורה למים פורצים וסוערים ולא כפירוש בן יהודה כיביכול געש הוא לבה הפורצת מהר.

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

חוות אור בנימין בוואדי א-זרקא

מטיילים יהודים אמיצים תמיד הגיעו לטבול בוואדי א-זרקא. תמיד היו כאלה שלא חוששים לטייל בקרבת כפרים ערביים. אבל רוב הציבור? לא הגיע.

ר' יפתח החליט לשנות את זה. בשבוע שעבר ביום שני הוא הקים כאן את חוות אור בנימין - חווה מאושרת ומתואמת עם הרשויות, לדבריו. לפי מפת עמוד ענן המקום בשטח B.

סובארו זעירה עמוסה קרשי עץ, נוסעת בין המעיינות, היעד השבוע שעשרה מעיינות יקבלו שמות עבריים.

שילוט על נחלי גָּעַשׁ ועל גיבורי דוד המלך יוצב בקרוב, ור' יפתח מקווה, ש"המקום יהיה בטוח לביקורי יהודים".

זה לא פשוט. בערב שבת האחרונה היו עימותים במקום. ערביי הכפר הסמוך לא מקבלים באהדה את החוואים היהודים, אבל ר' יפתח לא מוותר. כ-20 בני נוער הגיעו לסייע ולעזור בהקמת החווה והם ישארו פה ככל שיידרש.

כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב אחרי הוואדי הקסום על שלל מעיינותיו.

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

הבריכה בוואדי א-זרקא ( צילום: ישראל שפירא )

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

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