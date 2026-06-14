פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד צעיר פלסטיני בן 25 תושב חברון, אשר על פי כתב האישום ביצע מעשים חמורים בילדה קטנה שהתארחה בבית המלון שבו עבד באזור ירושלים.

הלה עבד במלון באזור ירושלים ללא היתר עבודה כדין ושהה בישראל שלא כחוק. הוא הואשם כאמור בגין מעשים חמורים שביצע בקטינה ששהתה במלון יחד עם משפחתה. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד אמיר דראושה מפרקליטות מחוז ירושלים, הקטינה פונתה יחד עם בני משפחתה למלון בעקבות מלחמת ״שאגת הארי״ ושהתה בו במשך תקופה.

במהלך שהותה במלון הכירה קטינה נוספת, שאמה עבדה במקום והייתה מוכרת לנאשם במסגרת עבודתו במלון.

החקירה, שנוהלה על ידי תחנת הראל במרחב ציון, העלתה כי הנאשם, אשר שהה בישראל שלא כדין ועבד במלון ללא היתר עבודה, פנה לשתי הקטינות והציע לערוך להן סיור במלון.

במהלך הסיור, כך לפי האישום, ביצע בקטינה מעשים קשים ואכזריים במספר הזדמנויות. בהמשך הזמין את השתיים לעלות עמו לגג המלון, ושם המשיך במעשיו הנלוזים חרף ניסיונותיה של הילדה להרחיקו ממנו ולהביא להפסקת המעשים.

על פי האישום, רק לאחר שהקטינה קראה לחברתה לעזרה חדל הנאשם ממעשיו, והשתיים עזבו את המקום.

כתב האישום מייחס לאלרגבי שתי עבירות - הן על מעשהו החמור בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים וכן עבירה של כניסה וישיבה בישראל שלא כדין. יצויין כי חל איסור פרסום על כל פרט העלול לזהות את נפגעת העבירה הקטינה מלבד הפרטים שפרסמנו.