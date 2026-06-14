כיכר השבת
"אתם הכלתם"

מהומה בנאום של בנט: האשים את הממשלה וחטף קריאות מהקהל

נאום בנט נקטע בקריאות ביקורת על הכלת חמאס בתקופתו. הוא תקף את הממשלה על מחדל 7 באוקטובר ונתקל בתגובות חריפות מהקהל בכנס JPPI (בארץ)

(צילום: Sharon Leibel/Flash90)

נאומו של ראש הממשלה לשעבר , בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), נקטע היום (ראשון) בידי נוכחים באולם - שתקפו אותו על כך שבתקופת ממשלתו הכיל גם הוא את חמאס.

העיתונאי מיכאל שמש דיווח על התקרית. היא התרחשה כאשר בנט ניצל את נאומו כדי לתקוף את הממשלה, ברקע אסון הטבח בשמחת תורה.

בנט עסק באחריות למחדל הביטחוני הקשה ביותר בתולדות המדינה באומרו: "אצלי במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 יהודים ונשחטו בעצמם, לא אצלי, וכאשר בעזרת השם נצליח במשימה הזו אף אחד לא יוכל לנצח אותנו".

בשלב הזה נשמעו קריאות לעבר בנט. ״אתם הכלתם את זה; לא פעלתם נגד חמאס״, נשמעו הקריאות.

בנט עצר את דבריו לשניות אחדות ומיד לאחר מכן, תוך ניסיון להתעלם מהקריאות המשיך את דבריו וחתם ב"תודה רבה" וסיים את נאומו.

נפתלי בנט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר