מהומה בנאום של בנט: האשים את הממשלה וחטף קריאות מהקהל

נאומו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), נקטע היום (ראשון) בידי נוכחים באולם - שתקפו אותו על כך שבתקופת ממשלתו הכיל גם הוא את חמאס.

העיתונאי מיכאל שמש דיווח על התקרית. היא התרחשה כאשר בנט ניצל את נאומו כדי לתקוף את הממשלה, ברקע אסון הטבח בשמחת תורה.

בנט עסק באחריות למחדל הביטחוני הקשה ביותר בתולדות המדינה באומרו: "אצלי במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 יהודים ונשחטו בעצמם, לא אצלי, וכאשר בעזרת השם נצליח במשימה הזו אף אחד לא יוכל לנצח אותנו".

בשלב הזה נשמעו קריאות לעבר בנט. ״אתם הכלתם את זה; לא פעלתם נגד חמאס״, נשמעו הקריאות.

בנט עצר את דבריו לשניות אחדות ומיד לאחר מכן, תוך ניסיון להתעלם מהקריאות המשיך את דבריו וחתם ב"תודה רבה" וסיים את נאומו.