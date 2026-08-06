הסוף הרע המר בפרשת ההיעלמות: אותרה גופתו של הנער אלדר דיין

זירת מציאת הגופה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

משטרת ישראל אישרה היום (חמישי) באופן רשמי כי הגופה שאותרה מוקדם יותר היום בשטח פתוח סמוך לכביש 40 היא של אלדר דיין ז"ל, הצעיר בן ה-23 מדימונה שהוגדר כנעדר מאז ה-25 ביולי. הודעה רשמית נמסרה למשפחתו הכאובה, שממתינה מזה שבועות ארוכים לכל פיסת מידע על גורלו של בנם.

במקביל לאימות המזעזע, הובאו היום שני החשודים במעורבות באירוע לבית משפט השלום בפתח תקווה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם בשש ימים נוספים, עד ליום רביעי ה-12 באוגוסט. החוקרים בודקים באופן ישיר את מעורבותם במותו של דיין ז"ל.

אלדד יצחק דיין ( צילום: דוברות המשטרה )

התפתחות החקירה הגיעה בעקבות הנחייתו של מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, להעביר את טיפול בתיק היעדרותו של דיין מתחנת דימונה במחוז דרום לידיה המיומנות של היחידה המרכזית (ימ"ר) שרון. טירוף: רופא זרק את התיק מהרכב בצפון, נהגת מצאה אותו והביאה למשטרה קובי רוזן | 15:33 ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי החקירה בדרום הודיעו כי מיצו את כלל פעולות החיפוש וכיווני הבדיקה העומדים לרשותם. עם מעבר התיק למרכז, נערכו הבוקר חיפושים נרחבים בהובלת בלשי ימ"ר שרון, בשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים רבים. החיפושים הביאו לאיתור הגופה בשטח הפתוח סמוך לעורק התחבורה המרכזי. "משטרת ישראל משתתפת בצערה הכבד של המשפחה ותמשיך לנהל חקירה מקצועית, יסודית ומעמיקה במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כלל המעורבים", נמסר מהמשטרה.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בכאן חדשות דווח היום כי במשפחה מטיחים ביקורת חריפה ביותר באופן ניהול החקירה על ידי המשטרה. "ההתנהלות של המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה", מסרו בני המשפחה.

הם טוענים כי לא עודכנו כלל על ההתפתחות הדרמטית והגילוי בזירה, ומאשימים את גורמי האכיפה באטימות ובהתעלמות מוחלטת מתחושותיהם.

על פי תיעודים שפורסמו, אמו הכאובה של אלדר הגיעה למקום שבו אותרה הגופה והתעמתה עם כוחות המשטרה במקום. "קחו אותי לילד עכשיו. אתם לא מפנים גופה בלי אישור שלי", זעקה האם בבכי לעבר השוטרים.

הגופה שאותרה הועברה במהירות למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי הפורנזי ובירור הנסיבות המדויקות שהובילו למותו של אלדר ז"ל. מהמשטרה נמסר כי הארגון משתתף בצערה הכבד של המשפחה וימשיך לנהל חקירה מקצועית, יסודית ומעמיקה במטרה להגיע לחקר האמת.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

כזכור, פרשת היעלמותו של דיין החלה ב-18 ביולי, כאשר יצא לבילוי במרכז הארץ יחד עם שני חבריו. במהלך הבילוי התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין השלושה לבין חבורה של חמישה צעירים אחרים.

על פי חקירת המשטרה, במהלך הקטטה ניסה אחד החברים לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של המכונית ניזוקה. בהמשך, על פי נציג המשטרה בדיון המשפטי, החברים אף איימו על דיין ואמרו לו "נרצח אותך".