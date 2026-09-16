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הנקמה שהסתבכה: ניסה להצית אופנוע בגלל גירושין - והצית את עצמו

תיעוד דרמטי ממצלמות האבטחה באום אל-פחם חושף רגעים חריגים, שבהם חשוד שהגיע להצית אופנוע על רקע סכסוך גירושין - מצית בשוגג את עצמו ונמלט מהמקום כשהוא בוער. פרקליטות מחוז חיפה הגישה נגדו כתב אישום חמור | צפו (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

תיעוד חריג, שפורסם היום (רביעי) על ידי המשטרה, מציג רגעי אימה ומבוכה של חשוד בהצתה בצפון הארץ - שהחליט לפגוע ברכוש אך סיים כשהוא מסכן את חייו שלו.

האירוע התרחש כאשר החשוד ירד מרכב פרטי לבן שחנה בסמטה צרה בעיר הערבית אום אל פאחם, כשהוא חמוש בחומר בעירה במטרה לנקום על רקע סכסוך גירושין מר.

בסרטון נראה החשוד מתקרב במהירות לעבר אופנוע שחנה בסמוך למבנה, שופך עליו את חומר הבעירה ומצית אותו. אולם, שניות לאחר ההצתה, אש עזה מתלקחת בפתאומיות סביבו, תופסת את בגדיו וגופו, והוא נראה נמלט פצוע ובוער מהמקום בבהלה, תוך שהוא מנסה לכבות את הלהבות מעל גופו. הנהג שהמתין לו ברכב נס על פניו, והאירוע המשיך להתפתח כשכוחות ההצלה והמשטרה הוזעקו לזירה.

בעקבות הדיווח שהתקבל במשטרה, פתחו חוקרי תחנת אום אל-פחם בחקירה מאומצת ומהירה. באמצעות איסוף ממצאים פורנזיים וניתוח מדוקדק של זירת האירוע, הצליחו החוקרים להתחקות אחר עקבותיו של החשוד ולאתרו. מסיכום חומרי החקירה עולה כי המניע המרכזי למעשה הפלילי היה סכסוך מתמשך סביב הליכי גירושין.

עם השלמת גיבוש התשתית הראייתית המוצקה נגד המעורב, הועבר התיק לידי פרקליטות מחוז חיפה, אשר הגישה נגדו כתב אישום לבית המשפט. במשטרת ישראל מדגישים כי ימשיכו להפעיל את מלוא הכלים והנחישות נגד מעשי אלימות, בריונות והצתות, מתוך מטרה חד-משמעית להגן על שלום הציבור ולמצות את הדין בחומרה עם עבריינים הבוחרים לפתור סכסוכים בדרכים פליליות.
הצתהגירושיןאום אל-פחםפרקליטות מחוז חיפה

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