שורדת השבי לירי אלבג הגיבה בפוסט סוער נגד יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט הפרו פלסטיני נז"א שזכה בפרס בונציה.

הסרט שכולל לטענתם עדויות מחיילי וקציני צה"ל לשעבר בעילום שם, מאשים את צה"ל בהריגה מכוונת ושיטתית של אזרחים.

"אתה יודע שגם אם היית רק שבועיים בצבא והשתחררת בגלל העמדות הפוליטיות שלך אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה? ככה שהם היו מתעללים בך, על היותך חייל", כתבה אלבג בתגובה ליוצר.

עוד הוסיפה: "אתה מבין שב-7 באוקטובר, אם היית נמצא בעוטף, אף אחד מהמחבלים לא היה עוצר ואומר: "היי תעזבו אותו, הוא בסדר - בו לא פוגעים", או שאולי היית פשוט מצטרף ל"מאבק לשחרור פלסטין" ופוגע בבני העם שלך?".

"מכרתם את העם שלכם עבור אנשים שמייחלים למותך, ועל זה אין מחילה", סיכמה שורדת השבי, ותהתה: "איך יש לאנשים כאלו אזרחות פה???? צריך להטיס אותם על טיל מהמדינה שלנו".