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"מכרתם את העם"

שורדת השבי בתגובה נסערת ליוצרי הסרט האנטישמי: "אין לכם מחילה"

שורדת השבי לירי אלבג תקפה בחריפות את יובל אברהם, מיוצרי הסרט "נז"א", בעקבות הטענות המופנות בו כלפי צה"ל: "אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה" (בארץ)

3תגובות
מימין לירי אלבג, משמאל יובל אברהם (צילום: מאת LucaFazPhoto, אבשלום ששוני\פלאש90)

שורדת השבי לירי אלבג הגיבה בפוסט סוער נגד יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט הפרו פלסטיני נז"א שזכה בפרס בונציה.

הסרט שכולל לטענתם עדויות מחיילי וקציני לשעבר בעילום שם, מאשים את צה"ל בהריגה מכוונת ושיטתית של אזרחים.

"אתה יודע שגם אם היית רק שבועיים בצבא והשתחררת בגלל העמדות הפוליטיות שלך אם היית נופל בשבי , מבחינתם היית חייל בכל מקרה? ככה שהם היו מתעללים בך, על היותך חייל", כתבה אלבג בתגובה ליוצר.

עוד הוסיפה: "אתה מבין שב-7 באוקטובר, אם היית נמצא בעוטף, אף אחד מהמחבלים לא היה עוצר ואומר: "היי תעזבו אותו, הוא בסדר - בו לא פוגעים", או שאולי היית פשוט מצטרף ל"מאבק לשחרור פלסטין" ופוגע בבני העם שלך?".

"מכרתם את העם שלכם עבור אנשים שמייחלים למותך, ועל זה אין מחילה", סיכמה שורדת השבי, ותהתה: "איך יש לאנשים כאלו אזרחות פה???? צריך להטיס אותם על טיל מהמדינה שלנו".
צה"לחמאסעזה7 באוקטוברלירי אלבגנז"א

3 תגובות

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3
צודקת מאה אחוז לירי אלבג מי כמוה מבין את זה הכי ברור שיש? ומה הפלא שסרט על שנאת ישראל זוכה בפרסים ? ברור שיזכה בפרסים מכל האנטישמים שונאי יהודים אלה בוגדים שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח הפגיעה שלהם יותר קשה מאלף טילים בליסטים מאיראן למה לא עוצרים את מחול השנאה העצמית הזאת? עד מתי נהיה טיפשים? יהוד
יחיאל
2
שינאה עצמית!!! מהרסיך ומחריביך ממך יצאו!!! אם הפצרי"ת לא טופלה- מגיעים הסוטים הללו ומעלים סרט שיטנה,
שרה
1
לירה היקרה סרי אבל חייב להגיד לך בוקר טוב ,יש יהודים שלא מופתעים חז"ל כבר אמרו ישראל שיורד יורד עד התהום, מרוב טריפות ונבלות המוח מטומטם ברמה מפחידה, חזקי ואמצי, גמר חתימה טובה שנה טובה
לוי

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