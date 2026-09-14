טבעת בציבור מחייבת גט: חשש קידושין למעשה

מנהג שמקורו במרחב הציבורי הכללי חודר למפתחות הזוגיות החרדיות ועלול לפתוח פלונטר הלכתי סבוך. בהודעה שפורסמה מטעם אגף נישואין, כשרות ורבנות במשרד לשירותי דת בעקבות יום עיון מיוחד לרשמי נישואין ממחוז דרום, נחשפה אזהרה חמורה של רבה של באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי.

לדברי הרב דרעי, הצעות נישואין שבהן החתן מעניק טבעת לכלה בנוכחות חברים או קרובי משפחה, עלולות לעורר שאלה הלכתית חמורה במקרה שהחתן יחליט לחזור בו מההצעה. במצב כזה, בני הזוג עלולים להידרש לסידור גט כדין.

האזהרה הועלתה ביום עיון שהתקיים לרשמי נישואין באזור הדרום, ומטרתה להעלות את המודעות לסוגיה הלכתית מורכבת שנוצרת כאשר מנהגים מהחברה הכללית מאומצים בציבור החרדי ללא בחינה הלכתית מעמיקה.

מתי הצעת רחוב הופכת לקידושין מחייבים?

במשרד לשירותי דת מדגישים כי הסוגיה אינה גורפת אלא תלויה הרמטית בנסיבות המדויקות של כל מקרה ומקרה. שלושה גורמים מרכזיים קובעים האם הצעת הנישואין יכולה להיחשב לקידושין הלכתיים:

נוסח הדיבור: האופן שבו נאמרו המילים מדויק וקובע את הכוונה ההלכתית. אם החתן השתמש בנוסח המקביל לקידושין - "הרי את מקודשת לי" או ביטוי דומה - הדבר עלול ליצור קידושין ממשיים.

מסירת הטבעת: הדרך הפיזית שבה הוענקה הטבעת לידי הכלה משמעותית מבחינה הלכתית. מסירה ישירה לידה, בדומה לקידושין, מחמירה את המצב.

מעמד העדים: נוכחותם ומעמדם ההלכתי של חברים או קרובים צופים הממלאים תנאי עדות - שני עדים כשרים שרואים ושומעים את המעשה - עלולה להפוך את ההצעה לקידושין תקפים.

במשרד לשירותי דת מציינים כי כאשר שלושת התנאים הללו מתקיימים במצטבר, נוצר מצב הלכתי מורכב שבו ייתכן שהתרחשו קידושין כדין, גם אם הכוונה המקורית הייתה רק הצעת נישואין רומנטית.