שערורייה פוליטית: המשוריין של איזנקוט הגן על סרט אנטישמי

סערה פוליטית התעוררה לאחר שהתברר כי אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי אייזנקוט שמשמש גם כיו״ר איגוד הבמאיות והבמאים, הגן לטענת הליכוד על יוצרי הסרט האנטישמי נז״א לאחר זכייתו בפרס בינלאומי.

נז"א הוא סרט תיעודי בהפקה בריטית, בבימויים של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שהוכרז אתמול כזוכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונצירה.

הסרט מתאר את המערכות העומדות מאחורי "ההרג הנרחב" של אזרחים פלסטינים ברצועת עזה על ידי ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל, ומביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי, שנובע לטענתם מדה-הומניזציה של הפלסטינים.

איגוד הבמאיות והבמאים תחת ראשותו של אליה הוציא הודעת תמיכה של האיגוד ביובל אברהם ורחל שור, לאחר פרסום הזכייה על סרטם האנטישמי החדש, בדיוק כפי שעשו רק לפני שנה וחצי עם סרט התעמולה הפרו פלסטיני ״אין ארץ אחרת״.

ממפלגת הליכוד נמסר כי מדובר ב"שני סרטים שנועדו להכפיש את חיילי צה״ל הגיבורים, להעליל עליהם עלילות דם ולצייר אותם כפושעי מלחמה".

"שריונו של אלירן בהרכב הרשימה של איזנקוט מוכיח שחברי הרשימה כוללים לא רק אנשי שמאל, אלא גם שמאל קיצוני והזוי", טענו במפלגה.