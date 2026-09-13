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"שמאל קיצוני והזוי"

שערורייה פוליטית: המשוריין של איזנקוט הגן על סרט אנטישמי

סערה פוליטית התעוררה לאחר שהתברר כי הארגון תחת אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי אייזנקוט הגן על יוצרי הסרט האנטישמי נז״א לאחר זכייתו בפרס בינלאומי (בארץ)

7תגובות

סערה פוליטית התעוררה לאחר שהתברר כי אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי אייזנקוט שמשמש גם כיו״ר איגוד הבמאיות והבמאים, הגן לטענת הליכוד על יוצרי הסרט האנטישמי נז״א לאחר זכייתו בפרס בינלאומי.

נז"א הוא סרט תיעודי בהפקה בריטית, בבימויים של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שהוכרז אתמול כזוכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונצירה.

הסרט מתאר את המערכות העומדות מאחורי "ההרג הנרחב" של אזרחים פלסטינים ברצועת עזה על ידי ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל, ומביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי, שנובע לטענתם מדה-הומניזציה של הפלסטינים.

איגוד הבמאיות והבמאים תחת ראשותו של אליה הוציא הודעת תמיכה של האיגוד ביובל אברהם ורחל שור, לאחר פרסום הזכייה על סרטם האנטישמי החדש, בדיוק כפי שעשו רק לפני שנה וחצי עם סרט התעמולה הפרו פלסטיני ״אין ארץ אחרת״.

ממפלגת הליכוד נמסר כי מדובר ב"שני סרטים שנועדו להכפיש את חיילי צה״ל הגיבורים, להעליל עליהם עלילות דם ולצייר אותם כפושעי מלחמה".

"שריונו של אלירן בהרכב הרשימה של איזנקוט מוכיח שחברי הרשימה כוללים לא רק אנשי שמאל, אלא גם שמאל קיצוני והזוי", טענו במפלגה.
הליכודאנטישמיותפלסטיניםשמאלגדי איזנקוט

7 תגובות

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6
מה זה הבדיחה של משוריין? כאשר יש בחירה דמוקרטית יש שריון. איזנקוט ליברמן בנט ולפיד יש מפלגה של איש אחד שמחליט מי יהיו הנציגים שלו עצמו...
חשבון פשוט
5
שערורייה! המוצב במקום ה-33 (!) ברשימה של אייזנקוט, הוא יו"ר איגוד הבמאים, ואיזו הפתעה, הבמאים בישראל הם שמאלנים, חלקם שמאל קיצוני. אם הליכוד נדרש לסרוק את הרשימה עד מקום 33 כדי למצוא שערורייה, זה אומר הכל. אם יקבלו 32 מנדטים ויעצרו שם - דיינו.
רק לא ג ושס
מספר פחות רלוונטי. עצם זה שאיש עם דעות כה קיצוניות מקובל במפלגה אומר הרבה על כל המפלגה. ואפילו אם כל האמנים בישראל היו שמאלנים, מוטב היה להקים מפלגה בלי אמנים.
מנחם
4
השאלה האמיתית כאן היא לא אלירן אליה, אלא גדי איזנקוט בעצמו. האם רמטכ"ל לשעבר מסוגל לעבור בשתיקה על כזה דבר ברשימה שלו? הציבור המסורתי שוקל היטב למי לתת את הקול שלו, ואירוע כזה משנה מפות פוליטיות.
אבישי

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