עד הרגע האחרון: נתניהו ניסה לקחת את "הכוכב" של מפלגת וינטר

עד לרגעים האחרונים שלפני הגשת הרשימות לכנסת, הופעלו לחצים כבדים ומאמצים ממושכים מצד לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה להביא לפירוקה או להחלשתה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר. כחלק ממהלך זה, ניסו מקורבי ראש הממשלה לשכנע את יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימה, לפרוש ולעבור לשריון במסגרת הליכוד. כך דווח היום (רביעי) ב-Ynet.

לפי הדיווח, הפניות והשיחות עם אנשיו של חדאד נמשכו עד ליום שני, ממש לפני הצגת הרשימה הרשמית לציבור, אך חדאד דחה את כל ההצעות והחליט להישאר במפלגתו של וינטר. על פי הדיווחים, חדאד נחשב בעבר למועמד פוטנציאלי לשריון בליכוד, אולם פנייה רשמית ורצינית הגיעה רק ימים ספורים לפני השקת מפלגתו של וינטר, בשלב שבו כבר סוכמו הדברים בין השניים.

בתגובה לפניית ynet, הבהיר חדאד כי הגיעו אליו ואל חברי הנבחרת פניות רבות מכל מיני גורמים, אך הדגיש כי מפלגת "עמך ישראל" מחויבת להביא רוח חדשה לכנסת וממשיכה לרוץ יחד כמיקשה אחת. הפנייה לחדאד אינה הצעד הראשון שננקט מול המפלגה החדשה. קודם לכן נעשו ניסיונות להציע שריון גם לוינטר עצמו, ואף התקיימה פגישה אישית בינו לבין נתניהו, שבה הבהיר וינטר כי בכוונתו לרוץ באופן עצמאי עד הסוף.

לאחר שהמאמצים להביא לאיחוד בין וינטר לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לא נשאו פרי, החלו בליכוד ובקואליציה בקמפיין שמטרתו להזהיר את ציבור המצביעים מפני שריפת קולות. בסקרים האחרונים ניצבת המפלגה סביב אחוז החסימה, ושרים בליכוד קוראים בגלוי לאנשי ימין שלא להצביע למפלגה שאינה מבטיחה את מעברה לכנסת.