לימור לבנת תפצה את הח"כ הבכיר מהליכוד בקרוב ל-100 אלף שקלים

לימור לבנת ( צילום: פלאש 90 )

בית משפט השלום בירושלים קבע היום (רביעי) כי השרה לשעבר לימור לבנת תשלם לשר דוד אמסלם 98,500 שקלים, לאחר שקיבל את תביעת לשון הרע שהגיש נגדה בעקבות דברים שפרסמה על פגישה פוליטית משנת 2002.

במרכז התביעה עמדו טענות שפרסמה לבנת בנוגע לפגישה שנערכה לקראת הבחירות המקדימות בליכוד. לבנת טענה כי אמסלם, שכיהן אז כיו"ר מועצת סניף ירושלים, דרש ממנה למנות אנשים מטעמו לתפקידים במשרדה בתמורה לתמיכה פוליטית. השופטת הבכירה דורית פיינשטיין קבעה כי הדברים מציגים את אמסלם כמי שהתנה תמיכה פוליטית במינויים, באופן שמציג אותו באור מושחת ומהווה פגיעה חמורה. הפרסום הראשון שעמד במרכז ההליך נעשה באוקטובר 2019, בתוכנית "הליכודניקים" בערוץ 12. לפי פסק הדין, במהלך ניהול התביעה לבנת שבה על הדברים גם בספרה האוטוביוגרפי שיצא לאור ביולי 2024 ובראיונות נוספים לתקשורת. סולברג תקף את היועמ"שית, הנשיא עמית החזיר אש: "איני שותף לדברי הביקורת" משה כהן | 15:04 בית המשפט דחה את טענת ההגנה של לבנת כי מדובר באמת בפרסום. בפסק הדין נקבע כי היא לא הצליחה להוכיח את הטענה שלפיה אמסלם התנה את התמיכה בה במינויים עתידיים. עוד נקבע כי העדים שהביאה הסתמכו על עדויות שמועה או מסרו גרסאות סותרות. השופטת דחתה גם את הטענה של לבנת כי הייתה לה חובה מוסרית לפרסם את הדברים, ומתחה ביקורת על כך שהטענות פורסמו שנים רבות לאחר האירוע. לפי פסק הדין, אם היה מדובר במידע שהיה צורך ציבורי בחשיפתו, ניתן היה לפרסמו כבר בסמוך לאירועים בשנת 2002.

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בסופו של ההליך חויבה לבנת לשלם לאמסלם פיצוי בסך 85 אלף שקלים, וכן 13,500 שקלים נוספים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, בסך הכל 98,500 שקלים.

בנוסף, בית המשפט הורה כי במקרה שתודפס מהדורה נוספת של ספרה האוטוביוגרפי של לבנת, יהיה עליה להסיר ממנה את הפסקאות והטענות הנוגעות לאמסלם שעמדו במוקד ההליך.

עם זאת, לא כל טענותיו של אמסלם התקבלו. תביעתו בעוולת שקר מפגיע נדחתה, לאחר שבית המשפט קבע כי לא הוכח נזק ממוני ממשי לקריירה הפוליטית שלו.