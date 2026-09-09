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סקר מנדטים חדש: איזנקוט מוביל עם 25, הליכוד נופל ל-21 וכמה החרדים?

סקר מנדטים חדש שפורסם היום ב'וואלה' מציג תמונת מנדטים מעט שונה, איזנקוט מוביל עם 25 מנדטים, הליכוד יורד ל-21 | המפה המלאה (פוליטי מדיני)

5תגובות
נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סקר מנדטים חדש שפורסם היום (רביעי) באתר 'וואלה' מציג תמונה פוליטית מפתיעה: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו יורד ל-21 מנדטים בלבד.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ומפלגת 'יש עתיד' בראשות יאיר לפיד זוכות כל אחת ב-14 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מגיעות לשוויון של 9 מנדטים כל אחת.

במפלגות החרדיות, ש"ס זוכה ב-7 מנדטים, וכך גם יהדות התורה עם 7 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה ב-5 מנדטים.

המפלגות הערביות מציגות תמונה מעורבת: רשימה ערבית משותפת זוכה ב-7 מנדטים, ורע"מ בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים. מפלגתו של עופר וינטר זוכה ב-4 מנדטים.

יצוין כי סקרים קודמים הציגו תמונה שונה במקצת. סקר שפורסם בכאן חדשות באוגוסט האחרון הציג שוויון בין הליכוד ל'ישר!' עם 23 מנדטים לכל אחת, בעוד מפלגת 'ביחד' של בנט הייתה אז עם 13 מנדטים. סקר נוסף שפורסם ביולי הציג את 'ישר!' מובילה עם 24 מנדטים והליכוד עם 23.

הסקר החדש מצביע על המשך המאבק הצמוד בין המפלגות הגדולות, כאשר איזנקוט מצליח להרחיב את יתרונו על הליכוד. מפלגת 'ביחד' של בנט ממשיכה להציג יציבות יחסית עם 14 מנדטים, לאחר שבסקרים קודמים נעה בין 13 ל-15 מנדטים.

בני גנץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בהקשר זה, יו"ר כחול לבן בני גנץ מסר בריאיון ביולי האחרון כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה". גנץ, שמפלגתו נמצאת בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה בחלק מהסקרים, אמר אז: "אני הולך ברחוב ומקבל הרבה מאוד פניות כמו 'אל תפסיק', 'תנצח', 'אנחנו חושבים כמוך'".
מפלגות חרדיותסקר מנדטיםמנדטיםבחירות 2026

5 תגובות

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4
גם המנדט ה 7 לא בטוח בכלל. שנים של אפס עשייה והכנסת טירונים ללא ניסיון יבואו לידי ביטוי בקלפי
זבולון
3
בערוץ 14יש לליכוד 30 וש"ס 10 לבנט 6
בערוץ 14יש לליכוד 30 וש"ס 10
2
ביום הבחירות אייזנקוט יביס את הליכוד בקלפי זה לפי זה שפעם הקודמת אני משפחתי ועכשיו גם חברים הצבענו ליכוד ועכשיו כולנו עברנו לאייזנקוט
ימין ציוני
גם אני עברתי. ביבי איבד את זה. והחכים בליכוד ברמה נמוכה.
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