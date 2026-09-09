סקר מנדטים חדש שפורסם היום (רביעי) באתר 'וואלה' מציג תמונה פוליטית מפתיעה: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו יורד ל-21 מנדטים בלבד.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ומפלגת 'יש עתיד' בראשות יאיר לפיד זוכות כל אחת ב-14 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מגיעות לשוויון של 9 מנדטים כל אחת.

במפלגות החרדיות, ש"ס זוכה ב-7 מנדטים, וכך גם יהדות התורה עם 7 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה ב-5 מנדטים.

המפלגות הערביות מציגות תמונה מעורבת: רשימה ערבית משותפת זוכה ב-7 מנדטים, ורע"מ בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים. מפלגתו של עופר וינטר זוכה ב-4 מנדטים.

יצוין כי סקרים קודמים הציגו תמונה שונה במקצת. סקר שפורסם בכאן חדשות באוגוסט האחרון הציג שוויון בין הליכוד ל'ישר!' עם 23 מנדטים לכל אחת, בעוד מפלגת 'ביחד' של בנט הייתה אז עם 13 מנדטים. סקר נוסף שפורסם ביולי הציג את 'ישר!' מובילה עם 24 מנדטים והליכוד עם 23.

הסקר החדש מצביע על המשך המאבק הצמוד בין המפלגות הגדולות, כאשר איזנקוט מצליח להרחיב את יתרונו על הליכוד. מפלגת 'ביחד' של בנט ממשיכה להציג יציבות יחסית עם 14 מנדטים, לאחר שבסקרים קודמים נעה בין 13 ל-15 מנדטים.